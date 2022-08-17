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夜貓子專屬！麥當勞歡樂送「雙人餐下殺8折」　深夜5小時限定吃

▲▼麥當勞深夜食堂第2彈雙人套餐。（圖／業者提供）

▲麥當勞深夜食堂第2彈雙人套餐下殺了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

夜貓子荷包又能省了！人氣速食店麥當勞歡樂頌「深夜食堂」第2彈快閃開張了，這次爽吃「指定雙人套餐下殺8折」，無論想揪另一半還是室友通通沒問題，即日起限時42天、每日深夜限定5小時登場；另，必勝客至8月29日前也祭出平日限定「買1送1」小確幸，通通不能放過。

麥當勞「深夜食堂」第2波開吃了，即日起至9月27日連42天每日晚上10點至凌晨3點，只要使用歡樂送訂餐即可享「雙人套餐下殺8折吃」，內含2塊麥脆雞腿+10塊麥克雞塊+大包薯條+2杯38元冷／熱飲，提醒該套餐限定深夜時段販售，門市、外送平台不參與此活動。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客平日限定吃買1送1。

另，必勝客至8月29日前也有平日限定（周一至周五、國定假日除外）吃「買1送1」，只要透過「PK雙饗卡」APP下單任一口味紙包飯，就可免費多吃個人夏威夷比薩1個，一次爽嗑雙倍美味，還能現省85元。目前紙包飯有「松露牛肝菌干貝起司」及「粉紅醬海鮮起司」共2種口味選擇；加碼全門市、官網還有「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠。

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