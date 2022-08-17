3個月0薪水！她困杜拜被逼戀愛詐騙　靠1招逆轉返台：集團怕鬧大

▲網戀詐騙盛行。（示意圖／取自WUNDERSTOCK）



實習記者楊欣倫／綜合報導

近日屢傳台人遭拐至柬埔寨打工的詐騙事件，但其實不只有柬埔寨，越南、泰國、杜拜等地區也是人蛇集團的聚集地。 一名幸運逃回台灣的女子在節目上分享自己到杜拜「打工」的經歷，以及最後是如何順利逃脫的。

杜拜詐騙受害者「芹芹」近日在節目《這！不是新聞》上分享自己被熟識的朋友欺騙，她本來以為要做的工作是合法的博弈客服，沒想到到了當地之後才發現是網戀詐騙，就算硬著頭皮做了也完全沒領到薪水，氣得她決定蒐證反擊。

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芹芹表示，工作雖是熟識的朋友介紹，但起初還是有點擔心，不過看了別墅照和高檔美食，以為自己到了當地之後能享受這樣好的待遇，對方也承諾不會沒收護照和限制人身自由，她才不疑有他的前往杜拜。

沒想到一抵達杜拜後，護照就被人收走，芹芹說朋友找藉口讓她先去住老闆朋友的別墅，而她在那裡待了兩個月都沒工作，詢問了之後才知道對方要她做「戀愛詐騙」。

「戀愛詐騙」主要是透過徵婚網站或交友網站進行，大陸有非常多人透過網路徵婚追求感情，也很容易被愛情沖昏頭而付出金錢，幕後詐騙人員就算是男性，也能用交友軟體、透過輸入文字聊天的方式騙取錢財。

芹芹表示，由於很多人警覺性提高，會提出要跟「網戀對象」視訊聊天或語音通話的要求，所以才需要女性，於是詐騙集團要她從事語音詐騙的工作，稱她是台灣人、被舉發也不會有事，而且如果詐騙成功會分3%的錢給她作為薪資，思來想去後還是決定試試看，沒想到工作了三個月都完全沒拿到薪水。

為什麼台灣人被舉發就不會有事呢？詐騙集團說，因為大陸公民的聲紋和臉部都會被公安局輸入辨識系統，如果被害者發現被騙了很容易就能透過聲紋辨識找到幕後的人，於是集團多用台灣或緬甸等會華語的國家進行語音詐騙的工作。

芹芹表示，她因為工作三個月都沒拿到薪水而想離開，無奈對方不答應，於是她利用集團分發的工作機錄影蒐證，並趁下班發還手機時，將影片傳到自己的私人手機裡，最後以「手機裡有對方露臉的影片」為由要求放她走；對方本想搶走她手機刪除照片和影片，但她趁對方疏忽的空檔跑出別墅外。

芹芹說，由於杜拜是很重視環境安寧的國家，集團擔心鬧太大的話，周邊鄰居會報警，最終決定放她離開，才得以順利返台。