日本新冠死亡數1個月飆7倍！確診沒醫院收　患者病逝家中

▲日本新冠病歿率在1個月內暴增至7倍。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本第7波疫情仍在持續蔓延，近日單日病歿人數更是連日超過200人，在短短1個月內暴增至7倍之多，快要超過年初第6波疫情時的高峰。各地醫療院所陷入緊繃，甚至確診病患因為找不到醫院可以收治，數小時後在家中病逝。專家示警，儘管Omicron被認為重症率低，但一旦病患無法確實接受治療，就可能提高死亡率。

根據《時事通信社》報導，日本單日新冠病歿數連日超過200人，就快要突破第6波時的最高紀錄。根據厚生勞動省統計，處於第6波疫情高峰的2月22日單日病歿人數為277人，創下疫情爆發以來的最高數字，此後便逐漸下降，並在4月2日後低於100人，而這個數字也維持了4個月之久，中間還一度少於10人。

第6波疫情減緩後，Omicron亞變種BA.5卻入侵日本，並在6月底再度引發新一波疫情，隨著確診人數的暴增，單日死亡人數更是在7月26日再度超過100人，並在8月9日來到250人。事實上，7月15日的死亡人數為31人，但8月15日卻來到215人，等於在短短1個月內新增至7倍，就快要接近第6波的高峰。

▲許多病患就算搭上救護車，也找不到醫院收治。（示意圖／PAKUTASO）



儘管Omicron被認為重症率低，但是由於傳染力驚人，確診數字迅速飆升，導致醫療資源再度陷入緊繃。由於病床使用率上升、醫護人員被感染造成醫院封鎖等原因，使得第一線負擔越來越重，許多病患無法接受適當治療，也是造成死亡率增加的原因。

根據《每日新聞》報導，總務省消防廳也表示，光是8月1日至7日的1週內，緊急搬運困難的個案就超過6589件，而這些病患搭上救護車後，至少要花30分鐘，並且詢問4間以上醫院，才找得到接受醫院，創下歷史紀錄。其中還有一名患有癌症的確診患者因為等不到醫院接收，數個小時後在家中身亡。

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