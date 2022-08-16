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北藝中心被列「旅遊必到景點」！登國際媒體：是自由表達的舞台

▲▼北藝中心，台北表演藝術中心，臺北表演藝術中心，北藝中心場館照，北藝中心外觀照。（圖／林軒朗攝／北藝中心提供）

▲北藝中心登上國際媒體，被稱為「是一個自由表達的舞台」。（圖／林軒朗攝／北藝中心提供）

記者林育綾／台北報導

臺北表演藝術中心（北藝中心）開幕後也受到國際矚目，登上英國《泰晤士報》、BBC等知名媒體，其中《經濟學人》以「是一個自由表達的舞台」為標題；而香港《南華早報雜誌》也列為「旅遊必到景點之一」。

▲▼北藝中心，台北表演藝術中心，臺北表演藝術中心，北藝中心場館照，北藝中心外觀照。（圖／林軒朗攝／北藝中心提供）

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▲英國《泰晤士報》報導北藝中西「「一棟吸睛的亮眼建築是臺灣新的文化武器」。（圖／林軒朗攝／北藝中心提供）

《泰晤士報》在8月11日大篇幅報導北藝中心開幕，以「一棟吸睛的亮眼建築是臺灣新的文化武器」為標題，引言點出，北藝中心在美國眾議院議長裴洛西來訪後幾天，以喜樂的心情正式開放，顯示了在中國軍事威脅下大無畏的精神。

文章也提到，臺灣政府視藝術為一項「重要的軟實力武器」，因此這棟由荷蘭建築大師雷姆．庫哈斯和大衛．希艾萊特設計，極為吸睛的建築，可以視為是臺灣要在世界舞台上扮演重要角色的象徵。

該報導也指出，臺灣想贏得這場以小搏大的文化戰爭，北藝中心必須能成功將臺灣藝術推到國際舞台上，如果這說起來是期待過高，那是因為北藝中心「不是一棟一般的建築」。但撰文記者表示她被「庫哈斯和希艾萊特的功能與形狀都同樣突出的大膽幾何設計征服了」，建築內部設計以實用為主，刻意暴露某些內部結構和管線，但是一進到劇場內，就如進入了藍色的「平靜綠洲」。

▲▼北藝中心，台北表演藝術中心，臺北表演藝術中心，北藝中心場館照。（圖／趙紹伯攝／北藝中心提供）

▲《泰晤士報》記者形容，一進到劇場內，就如進入了藍色的「平靜綠洲」。（圖／趙紹伯攝／北藝中心提供）

《經濟學人》也以「臺北表演藝術中心是一個自由表達的舞台」為標題，指出，開幕季的37檔節目，從傳統新演的魏海敏京劇、布拉瑞陽的原住民舞蹈、到周東彥的同志情慾，都在慶祝「臺灣生氣勃勃的社會，有力宣示這個島的民主價值和國際影響力。」而北藝中心執行長王孟超在接受訪問時，把臺北比喻為華文世界的「燈塔」，照亮所有人的創作自由。

《藝術新聞》7月號把則把香港故宮文化博物館和北藝中心做對比，指出香港故宮所在的西九文化區是當今世界最具企圖心的文化建設之一，但愈來愈嚴苛的言論管制，讓很多人擔心。相形之下，「北藝中心是在文化自由的環境中開幕」。王孟超說，在沒有政府箝制言論的臺灣，可說是處在「劇場創作的黃金期」，民間劇團可以自由選擇與任何創作者合作，即使在疫情期間，創作活力仍十分旺盛。

▲▼北藝中心，台北表演藝術中心，臺北表演藝術中心。（圖／記者林育綾攝）

▲北藝中心建築師希艾萊特提到，打破民眾與劇場的隔閡是他們設計的要點。（圖／記者林育綾攝）

《金融時報》則表示，北藝中心是「連接高雅文化與當地社區的橋樑」，希艾萊特說，打破民眾與劇場的隔閡是他們設計的要點，因此設計了公眾可以參觀的回路，不進到劇場裏也可以感受劇場氣氛。

不過報導也不諱言外界對北藝中心的批評，像是大劇院座椅破損、冷氣不夠、指標不明確、厠所大排長龍等。王孟超解釋，椅子破損是因為工程延宕和原來的承包商破產，正在加緊搶修，重新包椅布，並尋求長期解決方案。希艾萊特說，其他有些問題，在逐漸優化後應該會消失，「這樣的劇院一開始總是有些問題，需要一段時間來調適。」

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