假粉絲、假評論網軍氾濫　蝦皮新禁令不准賣「帶風向」商品

▲花點小錢，就能買到IG粉絲數，網拍此類服務氾濫。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

網路世界真真假假，其中不乏有假粉絲、假評論或按讚部隊帶風向，網拍販售讚數、追蹤、點閱數及帳號等成為一門生意，現在有電商平台開出禁令，蝦皮購物祭出新規定，9月12日開始，禁止賣家販售網軍或議題風向操作商品。

蝦皮購物上月因調漲第二波成交手續費，引起大批賣家反彈，現在又有最新公告，其中新增上架網路禁賣商品，自9月12日起，禁止販售網軍或議題風向操作商品，根據官方舉例，如Dcard、PTT或推特等網路帳號、驗證服務，Instagram粉絲數、YouTube訂閱數等流量、互動、追蹤數量造假，FB臉書廣告代操、Google五星評論等虛假、不實資訊，通通不能上架賣。

▲蝦皮針對賣家發出最新公告，其中提到禁賣網軍或議題風向操作商品。（圖／翻攝自蝦皮購物）

以IG增粉為例，上網拍平台實際搜尋後，不只是蝦皮購物，包括露天拍賣、奇摩拍賣，可發現販售此類服務的賣家不少，例如每1000個IG追蹤者只要25 元、5個真人永久台灣粉絲30元、100個全球粉20元還附有少量貼文，或是2元可買到100次影片觀看。

而蝦皮購物為什麼在第三季重要賣家規範中，特別明令禁止此類帶風向服務商品，官方說明中提到，「為提升平台商品品質並協助建立友善且公平的網路使用環境，嚴格禁止販售企圖偽冒身分、操作網路風向或有誤導用戶嫌疑的網路服務商品。」

而有類似規定的還有奇摩拍賣，其表示「平台刊登規範中，本就有『違規刊登行為：刊登內容為廣告型態或不符合拍賣精神』限制，若經平台巡查發現或用戶檢舉，平台將下架相關商品。」