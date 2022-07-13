1千元賣掉「男友新買遊戲片」被報復！　女崩潰：天蠍座愛記仇

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友氣憤表示，之前就跟男友說好，不能亂買遊戲片，怎料對方破壞約定在先，她只是用1千元賣掉遊戲片，竟換來無情報復。對此，網友忍不住吐槽，「只覺得妳做人失敗」、「誰敢碰我的遊戲，我就叫他滾回家」。

女網友在「靠北男友2.0」哀怨直呼，「不是我在說，天蠍座真的很愛記仇！兩個月前，我把男友的遊戲片，用1千元網拍掉，他竟然記仇到現在。」

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她接著表示，兩人當初就講好，不能亂買遊戲，「1個月最多只能買1款，若再亂花錢被我抓到，就把多的都網拍掉。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

起初，男方以為，原po只是在開玩笑，沒想到來真的，於是反過來將她網購的保養品也賣出去。這讓女網友超崩潰，直呼「我那1千元賣低了，是因為我根本不知道價位；但他明明知道保養品價位不低，還故意動我的東西，況且當初就規定好了，自己違約還這樣。」

對此，網友們一面倒不挺，紛紛回應「報復是需要加倍奉還的」、「天蠍座應該直接叫妳滾蛋的，怎麼可能那麼佛心」、「這跟星座沒什麼關係，倒是覺得妳做人失敗，想不到吧？驚不驚喜，意不意外」、「奇怪了，他花自己的錢買遊戲片，妳可以擅自把它賣了，那他為什麼不能賣妳的保養品？就妳說的保養品價位高，而一片遊戲片最貴也不到2000」。

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