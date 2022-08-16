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金融分析師赴柬埔寨慘被賣！詐騙手法曝光：受害富婆損失數千萬

▲柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民，金邊國際機場，示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

近日柬埔寨詐騙事件猖獗，不少亞洲人被騙至當地，其中不只台灣人，也有許多大陸民眾被賣到柬埔寨行騙，甚至有金融分析師等高知識水準人才。一名被騙的大陸廚師表示，在集團內主要工作是進行網戀，騙取富婆投資加密貨幣，曾有一名加拿大女子被騙了150萬美元（約新台幣4500萬元）。

根據「半島電視台（Al Jazeera）」報導，被騙至柬埔寨人蛇集團的外國國籍幾乎遍佈亞洲地區，包含台灣、中國大陸、馬來西亞、泰國、越南、印尼等國。行騙手法幾乎都是以高薪工作為誘餌，來吸引不少人落入集團煉獄中，其中甚至有像金融分析師的高知識份子。

32歲的大陸金融分析師被騙

32歲的盧祥日（Lu Xiangri，音譯）是一名來自大陸的金融分析師，他從沒想過自己會放棄原本的工作及妻小到柬埔寨，那時的他看著同鄉在柬埔寨發達、致富、買房，因此希望在柬埔寨開展自己的事業。

2020年9月，盧祥日抵達柬埔寨首都金邊，他在一名友人的餐廳工作，不料2021年新冠疫情爆發，餐廳也無可避免地倒閉了，隨即機票價格暴漲，無法馬上回到大陸，加上高額的隔離費用也因生意失利無法支付，只能被困在當地。

當時餐廳的常客給了他一份工作機會，盧祥日回憶道，「他告訴我，只需要為客戶分析證券市場，每月工資將超過1500美元，（當時）我以為我只需要工作兩個月就可以回中國。」結果到了「公司」後，他才發現自己被騙到詐騙集團了。

盧祥日表示，更慘的是往後的日子，他發現自己不斷被轉賣，無法逃離，「對方已經把我賣給另一間公司，我必須支付1.2萬美元（約新台幣36萬元）才能離開」，手頭沒有錢的他，只能繼續困在柬埔寨西南部施亞努市（Sihanoukville）的人蛇集團手中。

盧祥日之後更陸續被賣給另外2個人蛇集團，價碼從1.2萬美元依序提升至1.67萬、1.8萬美元，在這期間他曾向中國駐柬埔寨大使館及當地市長尋求協助，在第3次被賣掉時，終於被警察救出。

專挑富婆進行網戀行騙

另一名23歲的大陸廚師小陳也被賣到柬埔寨，甚至賣給了3個不同的人蛇集團，他表示，一開始以為要做的是在柬埔寨推銷網路遊戲，最後才發現自己被賣給了詐騙集團，被迫從事加密貨幣浪漫騙局。

小陳告訴半島電視台，通常是6人為一個團隊，每人一天要詐騙500人，集團還規定他們要自己寫出劇本，在網路上盜用他人的照片信息等等，將自己塑造成「帥氣、正向、有穩定工作」的鰥夫，小陳坦言，「他們（集團）認為，人物越悲慘越好，尤其跟多人同時進行聊天，比較不會被追蹤到。」

報導提及，以網戀進行投資詐騙的成功率極高，是不少人蛇集團愛用的手法，不僅會利用男性來詐騙，集團內也有女性版本的劇本，小陳表示，一名加拿大的富婆被騙了150萬美元，只是冰山一角，詐騙集團常利用當地廣泛只用的社群平台來釣受害者，甚至也有用抽獎的名義來進行詐騙，他也呼籲大家不要隨意點開來源不明的連結。

盧祥日表示，自己仍留在柬埔寨幫忙救援其他受害者，不少成功脫困的受害者，拖著滿是傷痕的身軀無法支付龐大的醫療費用，他只想盡自己的力量幫助其他比自己處境更艱難的人們。

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