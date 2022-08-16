傳播妹走出KTV「瞬間倒下」　旅館醒來見床上有血！惡男手法曝光

▲傳播妹遭客人下藥迷昏後性侵並偷走身上現金，醒來看到床單血跡覺得不對勁報警。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北簡姓男子找傳播妹陪唱KTV，掏出1萬元慫恿傳播妹把剩下的啤酒喝完，傳播妹豪氣乾了，準備要再跟簡男去吃早餐，但才剛走出KTV門口，傳播妹瞬間失去意識倒下，醒來時已躺在旅館房內，床上還有血跡，皮夾內2萬6700元現金不翼而飛。傳播妹報案後，檢警查出原來簡男偷在啤酒內下藥，傳播妹這才知道自己遭劫財又劫色，台北地檢署依加重強制性交等罪起訴。

起訴指出，簡男是在2021年3月23日凌晨2點多時，約林姓男友人到西門町的星據點KTV唱歌，並由林男找來2名傳播小姐唱助興，4人歡唱到5點55分時，其中1名傳播小姐因鐘點到了先離開，本案被害的傳播妹則答應要再跟簡男去吃早餐。

簡男結帳後，一邊把包廂內剩下的啤酒到進塑膠冰桶，一邊告訴傳播妹，如果把剩下啤酒喝完，就在鐘點費外，另外再給她1萬元，傳播妹爽快答應，但她要先去上個廁所，簡男就趁這個空檔，偷偷在啤酒內下藥，接著不斷搖晃冰桶使藥物融化，並向友人解釋這樣可以讓啤酒泡沫少一點。

傳播妹上完廁所回到包廂，把整桶啤酒喝完後，簡男依約支付1萬元以及鐘點費4700元，帶著傳播妹一起走到KTV門口準備離去，就在此時，藥效發作，原本行動無異狀的傳播妹，瞬間失去意識倒下。

簡男和同行林男把傳播妹扛上計程車，載到附近的商務旅館後，先由簡男把傳播妹揹進商旅，向員工借用行李推車，把傳播妹抬上推車送到房間後，林男另外去開了1間房自行休息，簡男則留在原本的房內，性侵已無意識的傳播妹。

傳播妹23日下午接近4點時醒來，發現獨自躺在房內，但她對離開KTV後的印象模糊，而且床單上有血跡，原本放皮包內的現金2萬6700元也不見了，帶著滿腹疑惑報案並驗傷。警方調閱KTV監視器，比對當天消費的客人資料，循線找到簡男。簡男辯稱2人情投意合，檢察官不採信，認為簡男在同行林姓友人不知情的情況下，先後對傳播妹犯下以藥劑犯強制性交罪，以及竊盜2項罪行，依法提起公訴。