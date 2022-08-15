日廣島觀光船載16人「火燒船」！黑煙狂竄畫面曝　疑發電機起火

記者王佩翊／編譯

日本廣島縣廣島市一艘觀光船15日上午瀨戶內海航行時，突然起火，火勢迅速蔓延，不久後便沉沒。當時船上包含船員與乘客共有16人，所幸事發當時隨即被附近船隻救起，因此無人受傷。廣島海上保安部經過調查後，初步判斷事故原因可能是發電機起火。

根據《日本新聞網》報導，瀨戶內海一艘載著旅客的觀光船隻15日上午航行在距離廣島市南區似島西邊約2.3公里處海域時，突然起火。據悉，廣島海上保安部是在上午7時半左右接獲船員通報稱，「我們的船發生火災，請盡速前來救援。」

海上保安部隨即派出巡視艇與消防艇前往救援與滅火，當時船隻火勢驚人，濃濃黑煙更是直竄天際，並在持續燃燒1個小時後沉沒海底。

事發當時船上共有16人，包含船員與3名幼童，不過由於第一時間全員都被附近的船隻救起，因此無人傷亡。

發生火警的船隻是在15日上午7時左右從廣島市出海，原本預計帶著旅客遊覽瀨戶內海，怎知卻在途中發生火災。廣島海上保安部初步判斷是發電機起火所造成的火災，不過詳細起火原因仍待調查。

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