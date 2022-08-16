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美日韓3國在夏威夷聯合軍演！　探測追蹤「北韓彈道飛彈」

南韓世宗大王級驅逐艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓宙斯盾驅逐艦「世宗大王號」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

韓美日三國海軍8日至14日聯合澳洲、加拿大海軍在位於夏威夷的美國海軍太平洋導彈靶場設施（PMRF）舉辦聯合軍演，並在演習中實施對北韓彈道飛彈的探測以及追蹤聯合演習「太平洋龍」（Pacific Dragon）。

根據《路透社》報導，美國五角大廈15日發表聲明稱，美國、南韓以及日本8日至14日在夏威夷海岸附近完成了導彈預警與彈道飛彈搜索的跟蹤演習，展現了三國為因應北韓所造成的威脅，保護共同安全、支持國際秩序的承諾。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部16日也發表稱明稱，韓美日三國海軍共同舉行軍演，另外還有澳洲與加拿大海軍加入。此次演習於美國海軍太平洋導彈靶場設施（PMRF）實施。演習旨在增加對北韓彈道飛彈的標靶探測能力，並共用標靶資訊。共有8艘水面艦艇與2架飛機參演。

南韓還派出曾經參加環太平洋軍演的宙斯盾驅逐艦「世宗大王號」。而韓美日三國也依據2014年12月所簽署的三邊軍情共用協定（TISA）共享戰術數據鏈資訊。

南韓國防部提到，韓美日三國在演習中再度重申，將持續推進三方安全合作，捍衛共同安全與繁榮，並維護基於規則的國際秩序。

據悉，韓美日國防部長早在6月出席第19屆亞洲安全會議時，就在會談中對舉行此次演習達成共識。

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