　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女會計掏空公司狂買衣服！富二代月刷50萬買書成山　原因曝光

▲男子患強迫症，月刷50萬元狂買書。（圖／民眾提供）

▲男子患強迫症，月刷50萬元狂買書。（圖／民眾提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

經典電影《購物狂的異想世界》中，女主角因購物成癮負債累累，現實生活中也有不少案例。台中一名30歲男子，家中經濟無虞是富二代，但非常愛買書，最高曾一個月網購50萬的書到家，家人發現當中有不少重複買的書籍，部分甚至沒拆封過，趕緊帶到台中本堂診所求診，經精神科權威醫師林本堂診斷為強迫症，透過藥物、經顱磁刺激治療以及心理治療三管齊下，現情況已改善。

▲男子患強迫症，月刷50萬元狂買書。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲精神科權威醫師林本堂表示，強迫症患者透過藥物、經顱磁刺激治療以及心理治療三管齊下，現情況已改善。

林本堂表示，男子大約25、26歲開始愛買書，原本一個月花費約2、3萬元，後來變成一個月花4、5萬元，後來額度竟狂飆到一個月50萬元，家中的書堆積成山，但許多根本全新未拆，甚至許多是重複書籍，家人才察覺不對勁，帶男子求診，經過一年多治療，現在症狀改善，男子買書額度降到每月2、3萬元，家人覺得可接受，現也持續治療中。

林本堂提到，男子係因腦功能障礙，導致行為執著，想做的事情會重複不斷地做，不做就會很痛苦。過去也曾經有接獲一名個案，一名公司女會計掏空公司的資金後，把錢通通拿去買衣服，家中堆了滿坑滿谷的衣服，才知道女會計患了強迫症。林本堂也提醒，民眾若發現身邊親友只要持續出現強迫思考、強迫行為或兩者兼具的症狀，且已影響到日常生活，就應該要立刻就醫。

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
噴飛前畫面曝！騎士民權大橋墜落身亡　驗出確診
蔣尚義首談加入中芯歷程　坦言：這輩子最愚蠢決定
台版柬埔寨詐騙！女被迫賣淫「不帶金飾現金」　只拿1塊生日蛋糕
女嬰沒哭！台南2寶媽以為死胎　包塑膠袋丟3樓致死
台中富二代月刷50萬！　醫揪出病因
裴洛西訪台團隊竟有他！　行蹤隱秘台美都封口
被嗆開除黨籍！　高嘉瑜正面開砲：這些人吃香喝辣、躲同溫層
高虹安「無罩」逐桌敬茶　坦承違規願受罰...最高可處1.5萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鄉民求「再給林智堅一次辯答機會」　模式曝光！眾人驚：血流成河

邱政洵：日增病例降到1萬例以下前　邊境不宜再放寬

被騙去柬埔寨工作　前任爸媽求「飛去救我兒子」！她拒遭罵：台女

瑯琊病毒有限度人傳人！台大醫：避免1行為「就不會大規模流行」

女會計掏空公司狂買衣服！富二代月刷50萬買書成山　原因曝光

無畏停駛危機！台鐵秋節車票狂銷16萬張　「賣得還比去年好」

地下2樓倒垃圾！已故鄰居「能帶我上去嗎」　486先生反應網嚇壞

他拿2份愛心餐再討100元　老闆婉拒被臭臉：給錢不是我應該的

蔡英文力挺林智堅引發反彈　全教產批政治不應該影響學術

快訊／下週第4輪快篩實名制！販售時間細節　指揮中心14:00說明

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

貨櫃車撞陸橋45度傾斜　一旁騎士淡定等紅燈！

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

鄉民求「再給林智堅一次辯答機會」　模式曝光！眾人驚：血流成河

邱政洵：日增病例降到1萬例以下前　邊境不宜再放寬

被騙去柬埔寨工作　前任爸媽求「飛去救我兒子」！她拒遭罵：台女

瑯琊病毒有限度人傳人！台大醫：避免1行為「就不會大規模流行」

女會計掏空公司狂買衣服！富二代月刷50萬買書成山　原因曝光

無畏停駛危機！台鐵秋節車票狂銷16萬張　「賣得還比去年好」

地下2樓倒垃圾！已故鄰居「能帶我上去嗎」　486先生反應網嚇壞

他拿2份愛心餐再討100元　老闆婉拒被臭臉：給錢不是我應該的

蔡英文力挺林智堅引發反彈　全教產批政治不應該影響學術

快訊／下週第4輪快篩實名制！販售時間細節　指揮中心14:00說明

邵雨薇讚嘆吳慷仁太強！　罕曝「對戲」心聲：快崩潰

單親媽和8歲兒失蹤1周　發現雙屍被塞入「路邊沙發」徹底腐爛

速食店竊案！他包包一放就去上廁所　黑衣男摸走小皮包快閃

符合身價！大都會林多單季81打點　追平隊史游擊手紀錄

35歲女墜桃園南崁溪河床　意識不清右腳踝骨折...送醫急救

噴飛墜落前畫面曝！騎士民權大橋「離奇自摔」亡　驗出確診新冠

誰是兇手！拆家汪兄妹被問罪「表情超強烈」　網笑：搖尾巴太明顯

杜蘭特對蔡崇信失望？　美媒：未積極遊說改變疫苗政令

2老人獨居生活陷困境！6旬孫照顧百歲嬤　吉安警通報啓動關懷

女警見「隨車萌副駕」秒上前盤查　拍照伸手擼網笑：想搜牠身！

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

長髮女現身公司普渡！胸前粉色八字網看傻

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

快訊／雨區擴大上班注意！　5縣市大雨

1句林襄蠻正的讓他慘分手！女友怒嗆膚淺

正妹女警制服藏D奶超火辣！　學弟搶告白

本週偏財運血型+生肖TOP5　O型搭這生肖旺到爆

好市多壽司藏驚喜　她一口咬下樂壞

快訊／雨勢升級！　5縣市豪大雨

女生一定要會3件事！女主播花數十年懂了

更多熱門

相關新聞

專屬「購物狂」的3招省錢方法

專屬「購物狂」的3招省錢方法

許多女孩們熱愛買東買西，除了是一種興趣，其實更是一種日常的紓壓管道，雖然為促進經濟是一樁好事，不過老是讓自己「月光」也不是辦法，如果你也身為「購物狂」的話，不妨試試這3招省錢的小方法，讓你能繼續享受購物的快樂，同時減輕荷包的負擔。

真人版靜香！長髮女友「1天洗6次澡」連頭都洗

真人版靜香！長髮女友「1天洗6次澡」連頭都洗

他「每天洗澡5小時」洗到哭！

他「每天洗澡5小時」洗到哭！

長榮官網留言劫機、有炸彈　荒唐男獲判緩刑

長榮官網留言劫機、有炸彈　荒唐男獲判緩刑

咬指甲恐是強迫症　醫曝關鍵：有這行為快就醫

咬指甲恐是強迫症　醫曝關鍵：有這行為快就醫

關鍵字：

林本堂強迫症購物狂

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

眾量級交往7年「現蹤戶政事務所」！

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

長髮女現身公司普渡！胸前粉色八字網看傻

Netflix被擠下！　全球最大串流平台換人當

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

即／禾馨涉助產婦詐保3千萬！林思宏等109人遭起訴

半個月漲326倍妖股「史詩級崩盤」　6天跌13兆

更多

最夯影音

更多
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面