女會計掏空公司狂買衣服！富二代月刷50萬買書成山　原因曝光

▲男子患強迫症，月刷50萬元狂買書。（圖／民眾提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

經典電影《購物狂的異想世界》中，女主角因購物成癮負債累累，現實生活中也有不少案例。台中一名30歲男子，家中經濟無虞是富二代，但非常愛買書，最高曾一個月網購50萬的書到家，家人發現當中有不少重複買的書籍，部分甚至沒拆封過，趕緊帶到台中本堂診所求診，經精神科權威醫師林本堂診斷為強迫症，透過藥物、經顱磁刺激治療以及心理治療三管齊下，現情況已改善。

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▲精神科權威醫師林本堂表示，強迫症患者透過藥物、經顱磁刺激治療以及心理治療三管齊下，現情況已改善。

林本堂表示，男子大約25、26歲開始愛買書，原本一個月花費約2、3萬元，後來變成一個月花4、5萬元，後來額度竟狂飆到一個月50萬元，家中的書堆積成山，但許多根本全新未拆，甚至許多是重複書籍，家人才察覺不對勁，帶男子求診，經過一年多治療，現在症狀改善，男子買書額度降到每月2、3萬元，家人覺得可接受，現也持續治療中。

林本堂提到，男子係因腦功能障礙，導致行為執著，想做的事情會重複不斷地做，不做就會很痛苦。過去也曾經有接獲一名個案，一名公司女會計掏空公司的資金後，把錢通通拿去買衣服，家中堆了滿坑滿谷的衣服，才知道女會計患了強迫症。林本堂也提醒，民眾若發現身邊親友只要持續出現強迫思考、強迫行為或兩者兼具的症狀，且已影響到日常生活，就應該要立刻就醫。