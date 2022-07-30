金門前里長搭舢舨出海捕魚失蹤　今尋獲已無生命跡象

記者林名揚／金門報導

金門一名黃姓前里長昨（29）日上午搭舢舨出海捕魚，但到了晚間卻沒回港，疑似失蹤落海，海巡署第12巡防區晚間7時許接獲家屬報案後，出動船艇搜索沒有發現，今（30）日上午對岸大陸方面相關人員通報，在復國墩外海發現一具大體，初步判斷就是失聯的黃姓前里長，詳細事發原因仍有待進一步釐清。

▲搜救人員緊盯海面找尋失蹤落海的漁民。（圖／記者林名揚翻攝）

▲張姓漁民被尋獲時已經沒有呼吸心跳。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，黃姓前里長是在昨天上午搭乘金門籍舢舨「小黑號」出海捕魚，到了下午6時30分仍未返航，家屬也聯絡不上他，懷疑他落海失聯，於是趕緊通報求救，但第一時間金門岸巡一問三不知，民眾還出動民間漁船搜救。

第12巡防區接獲通報後，立即調派線上巡防艇於復國墩海域展開搜救行動，同時向國搜中心申請直升機支援聯合搜救任務，到了今日上午，再度出動35噸級及近岸CP艇、空偵機投入搜救工作。

▲搜救人員準備出海。（圖／記者林名揚翻攝）

今日上午，陸方人員於復國墩對岸的圍頭外海發現一具大體，經由金門紅十字會於10時35分家屬以照片辨識特徵，確認為落海人員。

金馬澎分署表示，金門海岸線礁石交錯，水文複雜，而且潮差甚大，呼籲民眾從事各項親水活動務必注意潮汐變化，做好安全防護措施，民眾對於海上遇有急難救助事件，可撥打海巡服務專線「118」。