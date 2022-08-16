美魔女旗下醫美隱匿209億收入挨罰　離婚四次嫁鮮肉超模老公

▲于文紅與第五任丈夫羅蘭多。（圖／翻攝于文紅微博）

記者魏有德／綜合報導

杭州千和醫美公司涉嫌逃稅被罰8800萬人民幣（約3.87億元新台幣），處罰事由顯示，該公司分支機構利用個人銀行帳戶收取服務款並隱匿收入超47.55億元人民幣（約209億元新台幣）。消息一出，千和醫美背後的女老板被起底，為一名52歲的社會名媛「于會長」，豐富感情史也被外界關注。

▲52歲美魔女旗下醫美公司涉隱匿206億元（新台幣）收入遭罰。（圖／翻攝于文紅微博）

《環球人物雜誌》報導，據天眼查顯示，于文紅是千和醫美的最終受益人和實控人，也是香港虞美人國際集團董事局主席，人稱「于會長」。按其公司的宣傳內容，52歲的于文紅出身遼寧大連的農村，一路白手起家，離過四次婚。如今她身家過億（人民幣，下同），嫁給小自己20歲的歐洲超模冠軍。

▲于文紅與美國前總統川普合照。（圖／翻攝于文紅微博）

從于文紅秀出的照片中顯示，她時常出入國際社交場合，包括走坎城紅毯、參加英女王90歲的生日派對，甚至還拜訪過美國前總統川普的海湖莊園等。對於她活躍在名流圈的這些照片真假雖難辨，但于文紅藉此成為旗下醫美集團的「活廣告」，成功取得消費者的信賴。

▲于文紅自曝曾參加英國女王生日晚會。（圖／翻攝于文紅微博）

此外，於文紅的感情生活也讓外界好奇。33歲的于文紅在2004年於香港創建香港虞美人國際集團有限公司，這時她已有過三段婚姻，2005年時和第四任丈夫生下大兒子。她在2009年於杭州花圃成立杭州古名，但她和第四任丈夫的婚姻也在同年結束。

于文紅在44歲時與來自阿爾巴尼亞的24歲歐洲超模羅蘭多一見鐘情，認識不久，雙方就訂下終身，羅蘭多也成為于文紅的第五任丈夫，如今育有一子。