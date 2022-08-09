　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男性別害羞！大胸肌帥醫張皓強善用健身+醫美　教你練出完美身材

▲胸肌醫師張皓強用健身+醫美，讓你練就渾身是肌好身材

▲張皓強醫師鼓勵男生不要害羞，大方追求美學。（圖／張皓強提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣近年來健身風氣在男性市場裡，逐漸擴展到各個行業領域，許多人為了更好的健康狀態及追求更好的身材體態，會到健身房進行嚴格鍛鍊。卻時有所聞，因為聽從不適合自己或不正確的方式，不但最後達不到想要的效果，更造成無法挽回的運動傷害。

同樣為著名健身狂熱者、且有著大胸肌的整形外科張皓強醫生說：「確實常有男性朋友會私訊求助，詢問為什麼自己在健身房練了那麼久，喝了那麼多蛋白，也看了很多健身影片等，但卻沒有像原本想像地擁有好的身材，覺得很洩氣。我都會很直接回說，每個人身體狀態都不一樣，建議還是要找教練做評估後再鍛煉，也可以考慮用醫美儀器輔助，會更快地達到效果」

▲胸肌醫師張皓強用健身+醫美，讓你練就渾身是肌好身材

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胸肌醫師張皓強開設以體態雕塑為主的醫美診所。（圖／張皓強提供）

張皓強表示，台灣大部分男性一般聽到醫美診所，或是使用醫美儀器輔助雕塑身材，會因為感到害羞或是對儀器輔助不太懂，因此會先下意識拒絕，但自己會終鼓勵他們，追求美這件事情只要追尋正確的模式，完全無關乎場地和方法，只有想要跟如何達到而已。因此他開設的優越診所，也是以體態雕塑為中心點，首創結合醫學美容、健身中心及聘請專業教練等，透過問診及評估提供出三大客製處方籤，包括像是美容醫療處方籤、運動處方籤、飲食處方籤等專屬內容，將這些結合後讓大家找到專屬於自己的美。

▲胸肌醫師張皓強用健身+醫美，讓你練就渾身是肌好身材

▲胸肌醫師張皓強首創結合醫美、健身中心及營養學，練就渾身是肌好身材。（圖／張皓強提供）

目前，已經有越來越多的男性朋友們，願意打破心魔踏入醫美中心，張皓強笑說：「理解有些人可能對於踏入診所會有著很大的壓力，怕不習慣怕眼光等等，但優越診所希望能給大家安心感，每位都會有屬於自己獨立的時間及空間的，因此只要跨出這一步來接受諮詢及評估後，這套模式幾乎都能讓他們變得越來越好，達到想要的標準外，自信心也隨著優越體態一起到來。」

張皓強強調，現代醫美中心已經跟過去不太一樣了，雖然目的都是為了讓大家變得更美麗且擁有優秀的體態，但是其中會有許多非侵入性的輔助儀器，加上美容保養的衛教。就像大家看牙醫，除了做日常的保養洗牙外，碰到不舒服或是想讓自己牙齒狀態更好時，也會去到診所跟醫師做討論，醫美中心其實也是如此，已經成為一個現代生活的常態，不管性別或想要達到的目的是什麼，其實都可以大方進來諮詢，或許就能成功改變自己。

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
羽生結弦開設YouTube頻道！　首支影片飆破200萬次觀看
竹聯幫騙82台人「赴柬當豬仔」！　6人蛇收押禁見
台大認證林智堅碩論是抄來的　鄭文燦發聲了
台大認證「學位騙子」！桃園新選風：知恥近乎勇　籲林智堅退選
成功艦「對峙共艦」準備撞船　張競：缺乏保密意識撞艦更匪夷所思
他睡一半「床單濕整片」！同事驚問：尿床嗎？　一查確診糖尿病
獨／高雄警開8槍抓犯人　工程師近距離目擊嚇壞：不小心進搖滾區

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣祀典武廟志工協會頒發國中小學生獎學金　黃偉哲致贈感謝狀

奢侈龍蝦山、邪惡微笑的哈蜜瓜　最美麗也是最詭異的「靜物藝術」

優於全國！新北市63%長者擁有20顆以上牙齒

桃園首見2例BA.5本土個案！匡列8人採檢結果曝　周末加開接種站

國圖火速下架林智堅論文　館方：接到台大通知「紙本電子都撤」

男性別害羞！大胸肌帥醫張皓強善用健身+醫美　教你練出完美身材

黃心健VR作品大集結！高美館打造沈浸式空間　2大特展一次看

獨／大海的回饋！他淨灘撿獲146g龍涎香「當傳家寶」　專家曝市值

獨／豐原太平洋夜市「復活地點曝光」　9月擴大開幕一週開4天

基隆有變好嗎？他提「4點說明」嘆：生活品質越來越差

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

台灣祀典武廟志工協會頒發國中小學生獎學金　黃偉哲致贈感謝狀

奢侈龍蝦山、邪惡微笑的哈蜜瓜　最美麗也是最詭異的「靜物藝術」

優於全國！新北市63%長者擁有20顆以上牙齒

桃園首見2例BA.5本土個案！匡列8人採檢結果曝　周末加開接種站

國圖火速下架林智堅論文　館方：接到台大通知「紙本電子都撤」

男性別害羞！大胸肌帥醫張皓強善用健身+醫美　教你練出完美身材

黃心健VR作品大集結！高美館打造沈浸式空間　2大特展一次看

獨／大海的回饋！他淨灘撿獲146g龍涎香「當傳家寶」　專家曝市值

獨／豐原太平洋夜市「復活地點曝光」　9月擴大開幕一週開4天

基隆有變好嗎？他提「4點說明」嘆：生活品質越來越差

羽生結弦開設YouTube頻道！　首支影片飆破200萬次觀看

台灣祀典武廟志工協會頒發國中小學生獎學金　黃偉哲致贈感謝狀

電商上半年獲利成績　東森、momo穩居前二狠甩PChome

誰說社會很險惡？　4種互動分辨同事「也能深交當好友」

六福董事會通過副董賴振融兼任總裁　穩健實踐永續經營目標

阿嬌劇烈肚痛被發現腫瘤　女兒憂心媽媽太省錢起爭執

房仲業者投放「黑心」廣告　高等法院裁決移除

大淵暴雷！「瘦子演唱會嘉賓」直接曝光　 合體「肥男幫」大蛇丸

鴻海擬攜Monarch Tractor於俄州廠　打造電動「農業機具、電池模組」

台大認證林智堅碩論是抄來的　鄭文燦：由本人和競選總部說明

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

台大重擊林智堅！網卻點名1人：將被人格追殺

烏克蘭妹不敢吃鼎泰豐辛酸原因曝　一去悲劇了

記者會6點懶人包！林智堅「1句話」網驚自爆

淨灘撿到龍涎香！專家檢測「是真的」：上等真品

中共軍演！志願役夫禁休　她一席話讓名醫沉默

林智堅論文「7行字幾乎一樣」　網：徹查指導教授

判定林智堅抄襲　管中閔說重話：傷害校譽

瘋狂閃電！神捕捉「超粗雷柱」轟地面　網傻：誰在渡劫

午後雷雨開炸！氣象局發大雨特報

呂秋遠隔空打氣　建議余正煌「一定提告」

木蘭估今生成！逆時針迴轉路徑曝　這2天雨最多

更多熱門

相關新聞

減重新革命！台灣新型技術 只要「一噴」瓦解脂肪

減重新革命！台灣新型技術 只要「一噴」瓦解脂肪

稱霸網路電商及實體通路的減重第一品牌「IVENOR」，繼塑崩之後又推出震撼市場的劃時代產品「魔滴小綠瓶-噴噴塑」，是全台首支採用超微奈米技術的舌下吸收的瘦身噴劑，5秒舌下吸收、20秒全身吸收，極速碎脂持續8小時

嬌蘭「皇家蜂王乳雙導精華」重磅升級

嬌蘭「皇家蜂王乳雙導精華」重磅升級

台灣5大醫美趨勢　男性魅力崛起

台灣5大醫美趨勢　男性魅力崛起

30歲女「激烈開合」幾天後痛爆！走路腿開開變企鵝

30歲女「激烈開合」幾天後痛爆！走路腿開開變企鵝

台積電工程師狠甩肉！9周後女粉喊他胡宇威

台積電工程師狠甩肉！9周後女粉喊他胡宇威

關鍵字：

胸肌醫師張皓強健身醫美雕塑身材優越

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

「老虎蜜蜂」嘉義店開幕淹大水　第4天被火燒光

姓名同音3字「手搖飲免費喝」

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面