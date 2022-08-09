男性別害羞！大胸肌帥醫張皓強善用健身+醫美　教你練出完美身材

▲張皓強醫師鼓勵男生不要害羞，大方追求美學。（圖／張皓強提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣近年來健身風氣在男性市場裡，逐漸擴展到各個行業領域，許多人為了更好的健康狀態及追求更好的身材體態，會到健身房進行嚴格鍛鍊。卻時有所聞，因為聽從不適合自己或不正確的方式，不但最後達不到想要的效果，更造成無法挽回的運動傷害。



同樣為著名健身狂熱者、且有著大胸肌的整形外科張皓強醫生說：「確實常有男性朋友會私訊求助，詢問為什麼自己在健身房練了那麼久，喝了那麼多蛋白，也看了很多健身影片等，但卻沒有像原本想像地擁有好的身材，覺得很洩氣。我都會很直接回說，每個人身體狀態都不一樣，建議還是要找教練做評估後再鍛煉，也可以考慮用醫美儀器輔助，會更快地達到效果」

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▲胸肌醫師張皓強開設以體態雕塑為主的醫美診所。（圖／張皓強提供）

張皓強表示，台灣大部分男性一般聽到醫美診所，或是使用醫美儀器輔助雕塑身材，會因為感到害羞或是對儀器輔助不太懂，因此會先下意識拒絕，但自己會終鼓勵他們，追求美這件事情只要追尋正確的模式，完全無關乎場地和方法，只有想要跟如何達到而已。因此他開設的優越診所，也是以體態雕塑為中心點，首創結合醫學美容、健身中心及聘請專業教練等，透過問診及評估提供出三大客製處方籤，包括像是美容醫療處方籤、運動處方籤、飲食處方籤等專屬內容，將這些結合後讓大家找到專屬於自己的美。

▲胸肌醫師張皓強首創結合醫美、健身中心及營養學，練就渾身是肌好身材。（圖／張皓強提供）

目前，已經有越來越多的男性朋友們，願意打破心魔踏入醫美中心，張皓強笑說：「理解有些人可能對於踏入診所會有著很大的壓力，怕不習慣怕眼光等等，但優越診所希望能給大家安心感，每位都會有屬於自己獨立的時間及空間的，因此只要跨出這一步來接受諮詢及評估後，這套模式幾乎都能讓他們變得越來越好，達到想要的標準外，自信心也隨著優越體態一起到來。」



張皓強強調，現代醫美中心已經跟過去不太一樣了，雖然目的都是為了讓大家變得更美麗且擁有優秀的體態，但是其中會有許多非侵入性的輔助儀器，加上美容保養的衛教。就像大家看牙醫，除了做日常的保養洗牙外，碰到不舒服或是想讓自己牙齒狀態更好時，也會去到診所跟醫師做討論，醫美中心其實也是如此，已經成為一個現代生活的常態，不管性別或想要達到的目的是什麼，其實都可以大方進來諮詢，或許就能成功改變自己。