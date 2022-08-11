媽媽狂貼陽光鮮肉問「零用錢夠嗎」　她目睹震驚：是包養？

▲原PO懷疑媽媽包養男大生。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

看到這畫面你會怎麼想？一名女網友表示，媽媽平時都不會管她的生活，只會直接拿錢打發，不過對方日前突然說要請吃飯，席間還多了一名小鮮肉，看到2人互動相當親密，讓她感到十分震驚，懷疑對方是媽媽的包養對象。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，媽媽很重男輕女，但哥哥在很小的時候就因為車禍過世了，「媽媽覺得是我爸沒牽好我哥的錯」，父母也因此離婚，之後她就跟著媽媽生活。不過媽媽從來不會干涉她，只會給生活費和餐費，沒想到某天對方竟訂了一間餐廳，說要好好帶她去吃大餐。

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原PO到了火鍋店之後，才發現除了她們母女之外，還有一名21歲的陽光男大生。她一開始以為媽媽是要幫忙牽線，沒想到卻看到對方不停對男大生示好，不僅幫忙夾菜剝蝦，還問零用錢夠不夠用，不禁懷疑2人是不是包養的關係。但她因為害怕被罵，所以不敢問太多，只能默默地吃飯，場面相當尷尬。

▲媽媽帶原PO和男大生一起吃火鍋。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO表示吃飯過程中，男大生還有幫她剝蝦，「我媽就覺得他好善良好溫柔，一副暈船的樣子，飯後就問男生說要不要來家裡坐坐」。不過男大生因為隔天一早要去游泳就拒絕了，未料媽媽還說要一起去游泳，她不禁崩潰表示「覺得我媽這樣貼很丟臉」。

不少人看到後紛紛表示，「離婚了應該還好吧…就是能接受跟不能接受這樣，不是男生介入婚姻，我是真的覺得還好」、「感覺乾兒子機率比較高，因為兒子走了很難過，所以找一個跟妳年紀差不多的，又讓你們一起吃飯。如果是包養的感覺不會特地帶給女兒看，又或者感情穩定後才會帶來吧，以你說的尷尬氛圍，感覺不像」、「還是其實你媽媽因為哥哥的事情有創傷，或是什麼心理的遺憾，所以才找了個年紀差不多的男生當作自己的兒子看待」、「也許她還沒走出喪子之痛，需要做這樣的事來慰藉自己」。