台61線大甲至通霄高架路段　8月18、19封閉測量路面

▲台61線西濱公路大甲至通霄高架路段將於8月18、19封路測量，請用路人按指引改道。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

台61線西濱快速道路因辦理路面測量作業，將於8月18日封閉通霄至大甲南向高架路段，8月19日封閉大甲至通霄北上高架路段，公路總局提醒用路人封路期間按指引改道。

公路總局表示，因苗栗工務段辦理「台61線110k-128k路面擇要修護工程」路面測量作業，8月18日上午9點至晚間8點，封閉台61線121K（通霄）至134K（大甲）南向高架路段主線車道，改道期間行駛於該路段之所有車輛，於台61線120K+600（通霄一）南下出口匝道匯出，行駛台1線接140線再銜接台61線平面替代道路，至台61線134K+700 （大甲匝道）再匯入主線往南行駛。

8月19日上午9點至下午5點，封閉台61線134K+600（大甲）至120K+800（通霄）北向高架路段主線車道，原行駛於該路段之所有車輛，於台61線134K+600（大甲匝道）匯出，行駛橋下平面道路接140線及台1線替代道路，至台61線120K+800（通霄一）北上入口匝道再匯入主線往北行駛。

▲▼台61線大甲至通霄高架路段18、19實施路面測量封閉，替代道路示意圖。（圖／公路總局提供）