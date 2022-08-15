1女對7男雜交趴！日醫「睡到未成年」被逮　同行還有僧侶

▲日本實習醫師參加雜交趴，但卻因為女方未成年，事後遭到警方逮捕。（圖／免費圖庫Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本一名34歲實習醫師付費參加1女對7男的雜交派對，但事後卻被爆出女方其實是未成年少女，因此連同其他6名參與男子全都被逮捕。據悉，雜交趴成員除了有公司職員外，竟還有僧侶。日媒報導，嫌犯不僅是高知識份子，家境也十分優渥，因此雖然只是實習醫師，但是平時都開BMW通勤。

根據《週刊女性》報導，這名34歲實習醫師岩立竜2020年4月在網路上看到有網友在招募雜交派對的客戶，因此支付2萬5千日幣（約新台幣5628元）加入。當天的雜交趴成員為1女7男，共8人。一行人先是在飯店包了一間房間後，便輪流對女方做出猥褻與性行為，並將部分過程用手機錄下。而參與人士除了醫師外，還有公司職員與僧侶。

▲嫌犯任職的醫院已經決定舉行懲戒委員會，他恐將難逃免職處分。（圖／嫌犯任職醫院官網）

由於事發當時女方根本未成年，只是個17歲的高中生，因此警方經調查，在2年後依兒童買春等嫌疑將包含岩立在內的7名男性逮捕歸案。岩立在接受調查時否認知情，他表示，「我根本不知道她未滿18歲，如果知道就不會參加了。」不過警方直言，其他嫌犯被逮時都已經坦承，當初女方就是以「女高中生」作為賣點吸引顧客，因此參加者都知情。

雖然事件發生在2020年，而岩立竜2021年4月才進入現在的醫院工作實習，但院內已經決定要召開懲戒委員會，並且對岩立祭出處分，恐怕會直接開除岩立。

據悉，岩立竜家境優渥，父親任職於大型貿易公司，平時與父母、祖母以及姊姊5人同住，小時候曾經因為父親的工作移居英國。而他從東京大學畢業後，便在該校擔任研究人員，但卻突然決定轉換跑道，因此重新考上名古屋大學的醫學院，而這也是為何他直到34歲還在當實習醫師。

儘管還只是個實習醫師，但是岩立每天都開BMW上班，讓同儕好生羨慕，如今卻因付費參加雜交趴而毀了前途，讓人不勝唏噓。

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