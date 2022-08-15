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巨乳網紅喊「吃到頭髮」逼退費　監視器曝攏是假！她被罵爆回應了

▲▼ 南韓網紅被爆是騙餐奧客。（圖／翻攝自YouTube／Velvet Tube 벨벳튜브）

▲ 南韓網紅被爆是騙餐奧客。（圖／翻攝自YouTube／Velvet Tube 벨벳튜브）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓一名擁有72萬粉絲的網紅近日到餐廳吃飯時抱怨「吃到頭髮」，要求店家退費，沒想到一調監視器發現全是她自導自演，還被爆早在一個月前就曾使用相同手法，企圖吃霸王餐。有眼尖網友認出這名網紅就是擁有傲人身材的YouTuber「Velvet」，紛紛留言大罵，她本人則出面回應，目前仍在釐清事件。

KBS於14日披露，一名知名YouTuber日前和1男1女到江原道春川一家漢堡店用餐，吃完後這名YTR和男子離席，僅留下另一名女子在位子上，這名女子隨後叫來店員並抱怨餐點裡有頭髮，要求退費。店員提到，當時這名客人心情很差，稱她的女兒腸胃不好，因為吃到頭髮去廁所吐，要求店家退回所有餐點的費用。老闆調閱監視器畫面後驚覺受騙，還發現這群人根本不是初犯。

監視器畫面可見，一名女子吃漢堡吃到一半將手伸向旁邊的椅子，從毛毯上拿起某種物品後放到桌上的衛生紙上，謊稱是在餐點中發現，以此要求退費。老闆指出，當時盤子已經是空的，這根頭髮也完全沒有沾到食物，且同一群人在一個月前就曾這麼做，令他十分震驚。警方認為他們可能是詐欺慣犯，已經著手確認3人身分。

網友比對新聞畫面後發現，這名YTR就是擁有72萬粉絲的Velvet，紛紛留言抨擊「不要臉」。她隨後在IG發文表示，她也是看到報導才知道這件事上新聞，事前沒有接獲任何聯絡，情急之下已關閉所有社群帳號留言功能，並對爆出爭議向大眾致歉，承諾釐清事件後會再發表立場。

▲▼ 南韓網紅被爆是騙餐奧客。（圖／翻攝自YouTube／Velvet Tube 벨벳튜브）

▲▼ Velvet從Twitch直播主轉向經營YouTube。（圖／翻攝自YouTube／Velvet Tube 벨벳튜브）

▲▼ 南韓網紅被爆是騙餐奧客。（圖／翻攝自YouTube／Velvet Tube 벨벳튜브）

Velvet未正面回應自己是否就是新聞主角，但她過去便曾在YouTube上傳到這家漢堡店用餐的影片。據悉她身為軍人的弟弟案發時也在現場，引發網友關注，她的弟弟若被視為詐欺共犯，恐怕被送進軍事法庭審判。

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