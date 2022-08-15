日本妹用Google寫作業！數學題「一掃秒答」還附詳解　爸爸太震驚

▲日本爸爸發現女兒會用「Google Lens」功能自動解題。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合報導

科技日新月異，現在連學生寫回家作業也能借助科技的力量。日本有一名爸爸就在推特發文表示，女兒告訴他只要使用「Google Lens」，不用花幾秒鐘就能輕鬆查到作業答案，讓爸爸相當震驚。

推特網友@trown18日前發文表示，「昨晚從女兒那裡，聽說了一個驚人事實。如果把作業題目丟到Google相機偵測，它就會引導你找出答案。」他還上傳示範影片詳解步驟，首先開啟手機的Google App，點擊相機圖示後拍下作業題目，接著手動把搜尋框縮小至想計算的數學算式，經過辨識後往下滑就能看到解題過程和正解。

這位爸爸驚訝地說，「Google下面選單甚至有個作業的標籤，代表這個功能已經被使用了無數次。在現今時代，該重新思考出回家作業的意義，大家是怎麼想的呢？」這則影片已累計200多萬次觀看、5.5萬次轉推，不少網友羨慕地說，「功能好強大」、「太棒了，我不知道這功能，這真是個方便的世界」、「這是個關於Google怎麼算數學的作業」、「好方便！如果對答案沒信心就能立刻檢查，加深理解」、「不只是答案，連解法也寫出來了」。

然而，也有許多網友持謹慎態度表示，「這不是出不出作業的問題，而是寫作業的人的問題」、「在這個例子中，即使不知道Google計算結果是否真的正確就拿來做作業了，只能說是在運用工具」、「靠這樣解題的話，遇到考試就麻煩了」、「當遇到更複雜的問題，就會有好幾個運算過程，解題方向偏離時可能會出現不同結果」、「幾年後日本小孩問媽媽這題怎麼算，媽媽就會回答『問Google老師』。」

Google Lens，又稱Google智慧鏡頭，只要用相機拍攝某物體，應用程式就會嘗試辨識並顯示相關搜尋結果和資訊。

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