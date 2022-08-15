無印良品進軍超商「1神物」意外賣超好！　CP值超高僅39元

▲日本連鎖超商LAWSON表示，洗臉用網狀起泡網在店內的銷量十分驚人。（圖／翻攝自MUJI官網）

記者王佩翊／編譯

日本知名生活量販品牌「無印良品（MUJI）」2014年首次在台灣嘗試進駐7-ELEVEN門市，而在日本，無印良品5月起也陸續在連鎖超商LAWSON設立櫃點。LAWSON表示，除了本來就受歡迎的無印商品外，洗臉用的起泡網意外獲得巨大人氣，就連無印良品也驚訝道，「沒想到竟然賣得這麼好，都來不及生產了。」

根據ITmedia報導，LAWSON的業務推進部長木下剛表示，該公司原本將日用品販售定位在「緊急購買」，例如消費者臨時需要外宿或是忘記帶東西出門，才會到便利商店購買相關商品，但透過此次跟無印良品的新合作，希望能夠將店內的日用品販售轉為「日常購買」。

木下指出，無印良品品牌力強，有固定粉絲，是深受消費者喜愛的品牌，因此藉由此次合作，不但有望拓展新客群，並將LAWSON延伸為「購買日用品的場所」。以消費者的觀點來看，不需要出遠門，在住家附近就可以輕易購買無印的商品，也增加了便利性。

另一方面，除了本來就受歡迎的加工食品與保養品外，售價僅39元（日幣售價99元）的「洗臉用網狀起泡網」意外地在LAWSON的無印櫃點獲得極高人氣。就連無印良品都向LAWSON反應，「沒想到竟然賣得這麼好，甚至都來不及生產了。」

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