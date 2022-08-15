存款200萬！30歲微禿科技男「植髮or房子？」陷兩難：該選哪個

▲原PO表示自己近30歲，已有禿頭跡象。（示意圖，非本文提及當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者廖翊慈／綜合報導

現代人因壓力過大，造成內分泌失調，導致掉髮、長痘痘、腸胃不適等問題逐漸年輕化。就有一名男網友表示，自己30歲開始就有落髮的狀況，最近他存到了一筆錢，原本想當買房頭期款，但又想花30W植髮，讓他陷兩難，「到底要不要為了植髮，而放棄買房的頭期款。」貼文一出，引起網友熱議。

一名網友在Dcard上以「科技業的大家會為了植髮放棄買房頭期款嗎」為題發文，表示「大概在30歲開始，很多人落髮的狀況越來越嚴重，先假設不算買房在什麼地點，快存到頭期款200W了，但是每天照鏡子很想哭，評估植髮會花30W心很痛，植髮後感覺看了很有感，照鏡子心情變好，但是更難賺頭期款，感覺女生很在意禿頭，若以把妹來看，『有房+禿頭or沒房+變帥』各位選哪個？」

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▲先植髮還是要先買房？讓原PO很苦惱。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出，引起不少網友討論，部分網友認為先買房比較重要，「有錢跟有房比較重要吧，禿頭可以植髮或剃光頭，但是你現在不買房子，只會越來越貴」、「假髮可以戴，假房不能住」、「買房再去增貸30萬出來植髮，有房也有髮」、「本來就醜的話植髮也沒用，長的夠帥光頭也帥，綜合上述不用植，拿去享受人生或買房」、「先買房，頭髮的部分吃中藥調，而且還能順便調好身體錢還不用花很多」。

也有人認為，「只有我覺得可以植嗎？每天看鏡子痛苦幹嘛」、「植髮30萬都要想很多的話，你現在可能不適合買房，建議多存點」、「我會兩個同時，植髮可以分期啊，繳一點利息換取長久內心的快樂不好嗎」、「如果每天看了都覺得很難過的話就先植髮，只有喜歡自己，別人才會喜歡你」、「我植髮也差不多花30萬，但我去的診所可以分期付款，我是分6期繳，你可以問問診所方案，你有工作應該可以同時處理這二件事」、「絕對是植髮，科技業30幾w一下就賺回來了，況且植髮也不是永遠都可以植，之後頭髮太少直接沒救」。