　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone用戶最常見使用問題竟是「這個」！　熱登Google搜尋第一名

▲▼iPhone使用問題。（圖／翻攝自9to5mac）

▲iPhone使用最常見的問題竟是「iPhone已停用無法連接iTunes」。（圖／翻攝自9to5mac）

記者吳珍儀／綜合報導

果粉在iPhone使用上最常遇到的問題竟令人意外！據外媒9to5mac報導，無線電信供應商Freedom Mobiles統整果粉在Google上最常搜尋的iPhone問題，列出超過130個關鍵字列表，在排行榜中，全球第一名是「iPhone已停用無法連接iTunes」，全球平均每月搜尋量高達4.2萬次，原因是輸入錯誤密碼達到10次。

此外，排名第二的問題是「忘記iPhone密碼」，搜尋量達到每月3.8萬次；第三是「Face ID 無法正常運作」，每月搜尋量達3.2萬次。

蘋果官方指出，若iPhone因輸入錯誤密碼太多次而停用，畫面上會出現提示iPhone已停用的提示。如果重試後還是想不起密碼，需使用電腦讓iPhone進入復原模式，以清除iPhone進行重新設置。

而若是Face ID無法正常運作，蘋果建議用戶可以透過檢查更新和Face ID設定，並確定是否有異物遮擋感測鏡頭，如果無法解決可以嘗試重設Face ID或新增替代容貌，或是重新啟動裝置，若皆無法恢復正常，再送至原廠維修。

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
快訊／PLG公布跨聯盟比賽名單！狀元張鎮衙領銜
林智堅台大上課「打卡12次」　自嗨文被挖出：越看越尷尬
獨／台女皮皮現身連線　親揭「柬埔寨詐騙」7天如煉獄
男赴柬埔寨「遭割腿凌遲」丟包街頭　台商幫送醫：腳爛了
詐騙6千萬　警抄水房衝入！主嫌脫光光正在嘿咻
矇眼害撞牆、食物加滿滿辣油　父母虐死雙胞胎3歲兒
已婚大學教授劈9女！　「內射流出來」鹹濕對話曝
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone用戶最常見使用問題竟是「這個」！　熱登Google搜尋第一名

史上最大容量iPhone 14 Pro要來了！　傳具備2TB儲存空間

中元節換手機也有優惠　iPhone 13 Pro Max現省近5000元

家長快看！Snapchat推出「1新功能」　讓孩子聊天對象曝光

【廣編】BenQ首款MiniLED量子點大型液晶　早鳥預購省萬元

Disney+年底漲價！　不看廣告還要多收90元

LINE聊天室「輔佐驗證」連結是假的！官方：輸入驗證碼帳號就被盜

三星Galaxy Z Fold4、Flip4值得入手嗎？一表盤點與前代差異

iPhone 14系列價格曝光！分析師：Pro機型估漲3000元

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

3歲妞T恤露香肩爸吃醋　喊：卡通裡公主都這樣穿

iPhone用戶最常見使用問題竟是「這個」！　熱登Google搜尋第一名

史上最大容量iPhone 14 Pro要來了！　傳具備2TB儲存空間

中元節換手機也有優惠　iPhone 13 Pro Max現省近5000元

家長快看！Snapchat推出「1新功能」　讓孩子聊天對象曝光

【廣編】BenQ首款MiniLED量子點大型液晶　早鳥預購省萬元

Disney+年底漲價！　不看廣告還要多收90元

LINE聊天室「輔佐驗證」連結是假的！官方：輸入驗證碼帳號就被盜

三星Galaxy Z Fold4、Flip4值得入手嗎？一表盤點與前代差異

iPhone 14系列價格曝光！分析師：Pro機型估漲3000元

狂人曬對帳單「我是否不適合買股」　網歪樓求開群：賺的分你

快訊／PLG公布跨聯盟比賽名單！狀元張鎮衙領銜　落選秀高承恩獲邀

台中人手刀衝啊！威秀影城50元電影票8／19開搶　限量2000張

快訊／南韓F-4E戰鬥機墜海！

搭捷運掏彈匣「裝備保養」嚇壞民眾　他辯：要去玩生存遊戲啦！

柬埔寨詐騙狂聊20分鐘「3個月賺449萬」　網揪2字露餡了

曾在他面前慘跌　鄭容和「記了6年」現身問：妳之前跌倒還好嗎？

哈根達斯、GODIVA陷「致癌物」風波　醫：環氧乙烷連續驗出不尋常

林穎孟濫用公帑幫男友付員工薪水　助理嘆：只剪影片就領3萬5

籃籃不藏了！錄影揭過人之處…全場看呆　「動作太大」打中阿翔

3C家電熱門新聞

史上最大容量iPhone 14 Pro要來了！　傳具備2TB儲存空間

LINE聊天室「輔佐驗證」連結是假的！官方：輸入驗證碼帳號就被盜

iPhone用戶最常見使用問題竟是「這個」！　熱登Google搜尋第一名

iPhone 14系列價格曝光！分析師：會漲價

不只訂戶流失！Netflix大手筆投資這平台使用率卻「不到1％」

iPhone 14系列發表在即　外媒盤點這9種產品別急著買！

中元節換手機也有優惠　iPhone 13 Pro Max現省近5000元

最便宜iPad 10將有「6大改變」！渲染圖曝光　保留Home鍵還支援5G

7月手機降價榜出爐！iPhone 14發表前夕　前代機款降價7710元

Disney+年底漲價！　不看廣告還要多收90元

蘋果繼續吃老本？最新爆料：Apple Watch S8「幾乎沒差」

iPad Air 6最新爆料流出　電池升級、外觀重新設計

Snapchat推「1新功能」　孩子聊天對象曝光

取代天峰藍？　iPhone 14 Pro絕美「主打色」實機曝光

更多熱門

相關新聞

美國女尋機無阻　只需做好3設定

美國女尋機無阻　只需做好3設定

手機被偷好苦惱，找不回來怎麼辦？來自美國的卡翠納（Katrina Audrey）在TikTok上分享，自己如何找回被偷的iPhone，不過她提醒，此方法只適用在手機不被對方破壞的情況，才可以透過重新定位找回遺失的手機。

中國制裁恐拖累iPhone 14生產進度　地表最強分析師：目前還不受影響

中國制裁恐拖累iPhone 14生產進度　地表最強分析師：目前還不受影響

秋季發表會倒數計時　外媒：蘋果已錄製影片、這兩項新品先出爐

秋季發表會倒數計時　外媒：蘋果已錄製影片、這兩項新品先出爐

經典回歸！iPhone狀態列有望顯示「電池百分比」

經典回歸！iPhone狀態列有望顯示「電池百分比」

嬤端水果只給狗！她只搶到6薄片

嬤端水果只給狗！她只搶到6薄片

關鍵字：

蘋果iPhoneiPhone問題

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

中職「乳動辮子妹」IG曝光！　加油影片晃暈33萬人

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

「時薪開200元」仍找嘸人！網一看行業猛搖頭

老爸帶女兒體驗搬磚　「1亮點」卻讓網友歪樓

IG網美接外拍「被賣進柬埔寨」遭侵犯！

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門

黃義達43歲近況曝　粉絲激動：等到都當媽了

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面