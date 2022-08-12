iPhone用戶最常見使用問題竟是「這個」！　熱登Google搜尋第一名

▲iPhone使用最常見的問題竟是「iPhone已停用無法連接iTunes」。（圖／翻攝自9to5mac）



記者吳珍儀／綜合報導

果粉在iPhone使用上最常遇到的問題竟令人意外！據外媒9to5mac報導，無線電信供應商Freedom Mobiles統整果粉在Google上最常搜尋的iPhone問題，列出超過130個關鍵字列表，在排行榜中，全球第一名是「iPhone已停用無法連接iTunes」，全球平均每月搜尋量高達4.2萬次，原因是輸入錯誤密碼達到10次。

此外，排名第二的問題是「忘記iPhone密碼」，搜尋量達到每月3.8萬次；第三是「Face ID 無法正常運作」，每月搜尋量達3.2萬次。

蘋果官方指出，若iPhone因輸入錯誤密碼太多次而停用，畫面上會出現提示iPhone已停用的提示。如果重試後還是想不起密碼，需使用電腦讓iPhone進入復原模式，以清除iPhone進行重新設置。

而若是Face ID無法正常運作，蘋果建議用戶可以透過檢查更新和Face ID設定，並確定是否有異物遮擋感測鏡頭，如果無法解決可以嘗試重設Face ID或新增替代容貌，或是重新啟動裝置，若皆無法恢復正常，再送至原廠維修。