第一次見面！帥哥突當眾下跪要求「吸奶」　她妥協後崩潰了

▲示意圖，與本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

現在不少人會用網路交友，但如果要約出門一定要保護好自己。一名女網友表示，先前約一名男生出來看電影，剛見面時對方非常害羞，孰料看完電影後，對方竟提出「吸奶」的要求，讓她當場傻眼，但最後迫不得已還是答應了，但後續狀況讓她更加崩潰。PO文一出震驚不少網友。

原PO在「Dcard」發文表示，先前在交友軟體上認識一個外型可愛的男生，聊了幾天後相約出門看電影。她見到本人發現對方真的又高又帥，皮膚也很白皙，但個性比較內向，不太會說話還很害羞。但沒想到看完電影後，對方竟提出一個誇張要求，問「能不能讓我吸奶，就吸一下就好」，讓她相當傻眼。

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男子接著說「我母胎單身一直想吸吸看，但都沒機會，拜託你！」原PO本來想拒絕，沒想到對方竟當場下跪，讓她超級尷尬，「我感覺到周圍的人都在看著我，好像以為我很惡劣，在懲罰男生下跪一樣」，急忙叫對方站起來，但男子堅持要聽到同意的答案才願意起身，她只好妥協答應。

之後2人一起到男方的車上，但讓原PO更傻眼的是，男子的力道非常大力，而且還用到牙齒，讓她當場痛到叫出來，對方雖然不停道歉，但她還是忍不住翻白眼。

▲示意圖，與本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

不少人看到後都感到十分震驚，表示「我看了什麼…原來現代人都這麼開放的嗎」、「也太扯了吧～你是哪種心態讓他吸的」、「搞不好他都這樣跟別人說」、「他就算當場下跪，妳可以直接走人，不然就大叫罵他變態啊，為什麼要無辜給他吸奶…這也太easy 了吧」、「我不信會這樣做的男生是第一次」、「真的被刷新三觀」。