俄軍慘了！20%地面部隊被摧毀　「關鍵補給道路被炸」援軍來不了

▲俄軍的關鍵補給橋樑「安東尼夫斯基橋」被炸，切斷了俄方的補給路線。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰爭已邁入第6個月，戰事如今卻出現重要轉折。烏克蘭軍隊最近炸毀了通往赫爾松（Kherson）地區第聶伯羅河（Dnipro）西岸俄軍佔領地的2座主要公路橋，導致重型軍用車輛無法通行，也切斷了俄軍運輸士兵和戰爭物資的道路。烏克蘭最高指揮官指出，俄軍如今已有五分之一的地面部隊已被烏方「摧毀」。

據《紐約郵報》報導，英國情報機構12日發布報告，聲稱烏克蘭近日成功發動攻擊，接連炸毀了俄軍的2座關鍵補給橋樑「安東尼夫斯基橋」（Antonivskyi Bridge）與「赫爾松鐵路橋」（Kherson rail bridge），如今俄軍已無法再從克里米亞（Crimea）運送增援部隊和物資進入被佔領的赫爾松地區。

報告稱，即使俄羅斯近日馬不停蹄地搶修橋樑，但俄軍至今只成功對安東尼夫斯基橋進行了表面修復，橋的結構可能還未修好，讓俄軍部隊的持久力出現危機。

烏克蘭武裝部隊總參謀長扎魯茲尼（Valeri Zaluzhnyi）13日在電話中告訴美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），烏克蘭軍隊已成功「摧毀」俄羅斯在該國五分之一的地面部隊。西方估計，俄羅斯自2月24日發動戰爭以來，已損失了至少2萬兵力；烏克蘭則未公佈該國的傷亡數據，並聲稱此舉是為了鼓舞本國戰士的士氣。