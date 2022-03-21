快訊／監委聽到了申請自動調查　保七警官反鎖槍械室要求主持公道

▲保七總隊第三大隊第二中隊中隊長莊理德。（圖／當事人提供）



記者林銘翰／台北報導

保七總隊第三大隊第二中隊中隊長莊理德因不滿職務異動，日前發出3000多字聲明文並反鎖於槍械室抗議，呼籲監委為他主持公道。對此，監察院21日表示，對於事件始末、行政處分是否符合比例原則、是否涉及職場權力霸凌情事，監察委員王幼玲、蔡崇義、王美玉已申請自動調查。

莊理德19日深夜在媒體群組發出3000多字的聲明文，表達最近總隊對他做出很不合理的調動及行政處分，要調離非主管職務，他對此非常不能接受，希望蔡崇義、王美玉能受理調查調動懲處案，並且為他主持公道。

監察院21日發布新聞稿表示，莊理德19日晚間向媒體控訴，保警第七總隊縱容匿名檢舉，導致他遭受不當處分及異地調整職務，並將自己反鎖在駐地槍械室，準備使用最激烈的手段為自己平反，直到總隊長到場與其對話，本次事件才在隔日凌晨落幕，但已引發社會關注與討論。

監察院說明，王幼玲、蔡崇義、王美玉對此事件非常關切及重視，已申請自動調查，本案涉及警察機關所屬人員的工作權益保障、有無職場權力霸凌情事，以及受處分人員的救濟程序與管道是否周妥。

監察院也說，就莊理德指陳保警第七總隊長期縱容匿名檢舉案件，導致所屬幹部遭受不當處分等情，監察院秉於客觀公正的立場瞭解實情，並依法行使職權。

監委表示，本次事件發生的始末為何，保警第七總隊就莊理德所做的行政處分，是否符合規定及比例原則，有無涉及職場權力霸凌情事，對於匿名檢舉案件的處理，是否符合相關規定，查處作為是否妥適周延，相關人員處理過程有無涉及怠惰失職情事，都有深入調查瞭解的必要。