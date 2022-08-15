高雄恐怖工地害7棟透天成危樓　建商提兩方案今10時首度協商

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前金區一處新建建築工程14日發生道路倒塌，導致7棟民宅變成危樓，一度傾斜到需要怪手支撐。高雄市工務局建築管理處會同高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會以及高雄市結構工程工業技師公會前往勘查，發現該區地層地下水文複雜，廠商施工時因地下水迅速湧入，因而造成塌陷。對此，建商也提出兩個方案，將於今（15）日上午10時與住戶進行協調。

▲高雄工地塌陷，建商將與住戶協商。（圖／記者吳奕靖攝）

據悉，工務局於14日中午1點40分接獲1999通報，稱自強一路道路塌陷，由於該處為第二次塌陷，高雄市工務局局長接獲通報，立即指示啟動緊急應變，由建築管理處處長會同高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會及高雄市結構工程工業技師公會前往現場勘查，確認工安意外致災原因，初步研判現場工地地下室開挖有滲水現象，路面也有出現裂痕。

▲▼現場建築因塌陷造成傾斜，還須出動怪手支撐。（圖／記者吳奕靖攝）

三大公會表示，該區地層地下水文複雜，下方屬於粉質土壤，較為脆弱，而且目前為感潮帶，施工難度高，廠商施工時因地下水迅速湧入，因而造成本次工安意外塌陷。

另外，第一次發生道路塌陷之後，復工申請是由專業技師公會鑑定確認，並由工務局會同高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會及高雄市結構工程工業技師公會到現場勘查，確認改善之後才在6月20日同意申請，後續不定期請三大工會派員前往工地稽查，並無異常，沒想到8月14日再次發生事故，導致7棟民房變成危樓，一度還得出動怪手支撐傾斜的房屋。

對此，建商提出兩個方案，一為建築由建商買下、二為建商協助原地重建，並將於今上午10時與所有住戶進行協商。另外，工務局目前正在現場檢測傾斜情況，且已進行假支撐，灌漿也已完成，目前沒有安全問題，而建築物也沒有繼續傾斜，今天將會找時間讓住戶進到屋內搬家當。

工務局長楊欽富表示，市府調派22台消防車到工地灌注地下水，讓地下室水位跟外面水位達到平衡狀態，土地和路面才不會再下陷，相關作業仍在進行當中；目前正在以最快速度協調支撐廠商，並開始做止水樁，除了裡面灌水，外面會再做止水樁緊急搶救，讓水不會再滲到地下室，確保工地穩定安全。

楊欽富提到，該工程停工後將以建築法最高罰責開罰，甚至移送法辦。至於鄰近住戶，後續已撤離20人，有17人被安置在附近的旅館，另外3人則暫時住進親友家。

工務局再次重申，施工營造務必將工安列為最優先事項，工務局一定會嚴格稽查，確保工安意外不再發生，並要求廠商確保所有施工場域必須嚴格遵守相關法規，確保市民安全，請所有營造廠商及施工業者恪遵法令。