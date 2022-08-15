揭秘全球唯一有機葡萄酒莊！　寧夏靠3優勢打造「東方波爾多」

記者蔡儀潔／寧夏報導

北緯38度是釀造紅酒的黃金緯度，曾是戈壁灘的寧夏賀蘭山東籬，現在已經種上連片葡萄園，全球最大的集中連片酒莊便是座落在此，10萬畝的面積相當於3個澳門大小。特別的是，它還是世界唯一一家有機酒莊，不用打農藥可以說是得益於老天賞飯吃，如今「紫色經濟」已然成為寧夏新名片。

▲賀蘭神酒莊超過10萬畝。（圖／記者蔡儀潔攝）

賀蘭山東籬原是寸草不生的戈壁灘，不過此處與法國波爾多同在北緯37度帶上，是絕佳的葡萄種植地。來自福建的陳啟德看準紫色商機，斥資數億元人民幣（下同），種植了500萬棵白楊樹當作「天然屏障」防風治沙，打造了10萬畝的賀蘭神葡萄酒莊。

▲寧夏酒莊所種植的葡萄。（圖／記者蔡儀潔攝）

「可以說，我們每年都是82年。」賀蘭神酒莊宣傳部經理賈小喜向《東森新媒體ETtoday》表示，寧夏晝夜溫差大，日照時間超過3000小時，年降雨量僅有約180毫米，是波爾多的五分之一，因此免受蟲害問題影響，是全球唯一一家有機葡萄酒莊，「法國哪一年雨水多，這一年就釀不出好酒，寧夏每年都能釀出好酒。」

▼ 賀蘭神酒莊宣傳部經理賈小喜。（圖／記者蔡儀潔攝）

對比起大陸另外的兩處葡萄酒產地，賈經理指出，新疆日照時間更長，因此糖份超標；山東煙台則是雨水多，而寧夏各指數都均衡。為了解決灌溉問題，賀蘭神酒莊引進以色列滴管系統，將黃河水進行7道淨化工序，再滴入葡萄根部。

賀蘭神酒莊每年能生產400萬瓶葡萄酒，累計銷售額突破4.5億元（約新台幣20億元），同時帶動周邊居民3000人就業，若全部開發完畢可帶動1萬人就業。賈經理透露，過去葡萄酒能銷售至法國、義大利、美國等，不過受疫情影響銷售額下降60%，目前是通過與企業合作，主打國內市場。

▲賀蘭神酒莊內的釀酒部門。（圖／記者蔡儀潔攝）

寧夏靠天然的優勢和政策的支持，致力於發展「紫色經濟」，打造「東方波爾多」，不過目前仍面臨起步晚、知名度低等劣勢。對此，賈經理分析道，過去對葡萄酒認知力弱，宣傳力度不足，實際上寧夏的葡萄酒品質完全不輸法國酒，亦是外交部指定用酒，未來將會順應網路時代進行推廣。

據統計，如今的賀蘭山東麓有超過200家葡萄酒酒莊，形成了「小酒莊，大產業」的發展格局，下一步，寧夏規劃到2035年，釀酒葡萄基地總規模達到150萬畝以上，年產優質葡萄酒6億瓶以上，實現綜合產值2000億元。

▼ 「賀蘭神」系列葡萄酒先後獲得過30多個國際國家級大賽大獎。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸工業和信息化部消費品工業司副司長李堂兵曾指出，從全球葡萄酒行業發展經驗和路徑來看，中國葡萄酒行業必將走向依託自有葡萄種植基地和專有原料品種、注重全鏈條品質把控、突出產品風味特色的小產區和酒莊酒發展模式，寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區正是這種模式的代表。