在玻璃萬花筒下品酒　視覺享受的加州酒莊全景亭

文／瘋設計

「Vertical Panorama Pavilion」是間位於加州知名酒莊 The Donum Estate 的全新室外品酒亭，由Studio Other Spaces設計——藝術家Olafur Eliasson和建築師Sebastian Behmann於2014年共同打造。

通過他們對空間實驗的共同興趣，以12根不銹鋼柱圍繞其周邊支撐，使用832塊玻璃面板包覆，共有24種顏色組成，與當地的色彩產生共鳴。

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藉由陽光照射，使半透明的玻璃面產生色調的變化，與小山丘上的花草產生顏色的共鳴，提供一個更完整的觀感體驗。

大膽的圓錐形結構矗立在索諾瑪山谷的多納姆莊園上，在它的樹冠下投射出一個充滿活力的24種顏色的萬花筒。

工作室利用​​葡萄園的小氣候，利用對太陽輻射、風強度、溫度和濕度的氣象測量，構建了半透明和透明面板的馬賽克。一條蜿蜒的礫石小路通向戶外休息區，當太陽從該區域拂袖而過時，它以全光譜的顏色浸透了磚結構，與北加州的景觀形成鮮明對比。

（完整文章請看瘋設計）

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