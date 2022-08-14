截肢婦搭機車「後座歪斜」快跌落　暖警巡邏眼尖發現護送回家

記者高堂堯／南投報導

南投市一名65歲並右腳截肢的獨居老婦，日前到醫院就醫後，由友人騎車載送回家，因精神狀況不佳且全身無力，坐在後座時身體呈現歪斜狀態，險象環生；所幸經過中興新村時被巡邏員警發現，立即上前關心並協助載送老婦返家，婦人頻頻跟警方道謝，並說警方為民服務讓她「揪感心（很感動）」。

▲截肢老婦乘坐機車身體歪一邊險跌落，中興警方迅速救援助其安全返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，光明派出所警員李育霖於8月2日中午執行巡邏勤務，經南投市中興路與內興路口時，看見一輛普通重型機車後座乘客疑似身體不適導致重心不穩，身體不斷向左傾倒，差點自後座跌落到道路上。

李育霖馬上前往關心，機車駕駛表示老婦早上到醫院看診，可能因坐機車重心比較不穩，加上身體本身狀況，導致身體會傾斜；李育霖認為這樣繼續坐機車太危險了，於是建議老婦不要再坐機車返家，隨即護送老婦返家。

李育霖再與老婦話家常，得知老婦目前獨居，雖有社會局人員定時送餐關懷，但近期她的身體狀況十分虛弱，生活上顯已無法自理，須轉介相關單位到場關懷協助；李育霖後續聯繫社會局，另以關懷E起來平台進行通報，給予老婦適時關懷協助，也讓老婦相當感動。