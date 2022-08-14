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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

同一政黨在一地區執政逾25年　蘇清泉：中國、北韓+古巴百病叢生

▲朱立倫南下屏東為蘇清泉披競選彩帶 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

▲朱立倫南下屏東為蘇清泉披競選彩帶 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣黨部今(14)日上午在屏東市和樂餐廳舉辦縣長、鄉鎮市長、議員、代表及村里長的披彩帶及授旗大會，有700多人參加，場面相當熱絡。

▲朱立倫南下屏東為蘇清泉披競選彩帶 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

▲朱立倫南下屏東為蘇清泉披競選彩帶 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

出席議程的主席朱立倫批評林智堅是5星級市長，「卻一戮就破」；稱讚蘇清泉才是一位真正好人才，不僅品德好、能力好，又認真、肯為屏東打拚的縣長人選，而推荐蘇清泉不是為國民黨，而是為改變屏東，為屏東的未來。出席的屏東縣議長周論也表示，和蘇清泉站在一起。

▲朱立倫南下屏東為蘇清泉披競選彩帶 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

▲朱立倫南下屏東為蘇清泉披競選彩帶 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

台北市前市議員羅智強連兩日陪同國民黨提名的屏東縣長蘇清泉在屏東市傳統市場拜票，爭取支持；今早和樂餐廳由朱立倫披彩帶，正式代表國民黨參選縣長。

▲朱立倫南下屏東為蘇清泉披競選彩帶 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

蘇清泉表示，目前一個地方執政超過25年的國家，只有中國大陸、北韓、古巴，這些國家由於政權未更替，百病叢生，如何進步，民進黨在屏東縣執政超過25年，「還要繼續執政下去，大家能忍受嗎？」。

他說，屏東縣藍綠的支持版圖很難撼動，最近委託民調公司進行民調，發現有46%縣民自稱為中間選民，這個空間相當大，「就是我們努力很大空間」，也需要支持者更努力去拓展的票源，讓屏東「綠地變藍天，屏東人出頭天」。

「屏東縣民無法再忍受再當3等國民」，蘇清泉強調，新北市、高雄市、台中市民長輩、青年、幼童、嬰兒現在享受的福利及補助，「如當選縣長，這些福利一樣不能少」，全部都享有。

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