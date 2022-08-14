陳時中酸批評「要有腦袋」　內湖里長哽咽：你才腦水腫





▲蔣萬安陪同台北市內湖區港墘里里長魏景城召開記者會。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

台北市內湖區港墘里里長魏景城今（14）日表示，民進黨參選人陳時中提出政策前根本沒跟地方討論過，也根本不了解內湖交通，「說你推出爛牛肉，你就說我無腦，難道你是腦水腫嗎？根本是歧視里民鄉親」。

魏景城昨日向國民黨台北市長參選人蔣萬安陳情，直指陳時中提出的交通政策是「爛牛肉」，陳時中隨後在選舉行程中批評「批評要有腦筋與專業」，引發質疑。

魏景城表示「陳時中從未到訪港墘里，他歧視內湖科學園區，所以他今天提出的交通政策牛肉，我為什麼說他是爛牛肉？因為花錢花了一大筆，效率卻根本不彰」。魏強調，從基隆路穿越基隆河，費用將近要200億，且經過基隆河到上塔悠、下塔悠，往西是往濱江街，往東是撫遠街，濱江街到松江路要上高速公路，那現在松江路已經很塞，去的話將更嚴重。

魏景城指出，陳時中說要解決內湖交通問題，其實根本沒有跟當地里長視訪過，「你根本就不了解這邊的交通問題，所以你是信口開河，人家跟你說，你推出的是爛牛肉，只是跟你建議，你好好再規劃一下，你就說我是無腦，你就是歧視我們港墘里所有的鄉親」。

話說到一半，魏景城突然哽咽，表示自己是被里民一票一票選出來的里長，「你罵我無腦，難道你是腦水腫嗎？」魏景城接著批評陳時中「沒品」，他說明，「品」字是三個口組成，但第一個萬華的口已經破掉了，再來第二個口，你說內湖無腦，第二個也破掉了，剩下一個口，「我希望你可以好好留著你的口德，可以吃飯，好不好？」

蔣萬安表示，今日已經是第3次前來向魏景城請益，里長每次都準備非常完整的資料，更是真正在地、真正了解內湖交通困境的人，讓自己每次都收穫良多。他也說，如此用心的里長，卻被陳時中用粗暴言論攻擊，「我覺得這是種傲慢的態度，目中無人！」

蔣萬安受訪時強調，政治人物對於里長基層反應的意見應該謙卑聆聽，最不需要的就是傲慢，甚至對提出不同意見的里長口出惡言，陳時中真的令人感到「好大的官威」，態度傲慢、目中無人，完全不把選民的意見放在眼裡，還說出這樣粗暴言論，其實大可不必。

對於外界質疑，陳時中辦公室澄清，這是被移花接木、錯誤解讀，陳時中原話是「如果要提出批評，還是要對工程內容要有了解探討。......一個政策提出來，是要用腦筋，要有專業的幫助，要批評，也要有腦筋，也要專業的幫助，這樣才可以變成一個好的政策對話，事情才會進步。」