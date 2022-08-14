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「全台5正妹候選人」2022新登場！斜槓YouTuber　23歲選里長還有她

▲▼ 。（圖／翻攝自林京玲FB／宋品瑩FB／陳紫渝FB）

▲正妹候選人引熱議。（圖／翻攝自林京玲FB／宋品瑩FB／陳紫渝FB）

記者施怡妏／綜合報導

為了年底大選，不少年輕候選人開始紛紛表態！新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝年僅23歲，因亮麗外型引發騷動，也意外帶起選舉話題。《ETtoday新聞雲》為大家整理出全台5名正妹候選人，帶大家一次認識。

▲▼陳紫渝。（圖／翻攝自【永福里陳紫渝】臉書）

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▲陳紫渝外型可愛甜美。（圖／翻攝自【永福里陳紫渝】臉書）

陳紫渝
新北市永和區永福里的里長候選人

現年23歲的陳紫渝於本月初設立臉書專頁，並表示將投入新北市永和區永福里的里長選舉，其超美外型融化了網友的心。而陳紫渝曾在臉書專頁發文解釋，自己是受到媽媽的影響才出來參選，「即便紫渝年輕，讓大家對我有些疑慮，但我想說：年輕容易學習，年輕可以累積經驗，年輕才有體力，年輕，是一個充滿希望、幹勁、力量的詞義。我要永福里煥然一新」。

▲林京玲有「全台最美里長」之稱。（圖／翻攝自林京玲FB）

▲林京玲有「全台最美里長」之稱。（圖／翻攝自林京玲FB）

林京玲
台中市中西區議員候選人

今年投入台中市議員選戰的林京玲，2014年第一次參選里長就當選，成為當時台灣最年輕里長，24歲就開始服務台中市西區公民里，擔任過2屆里長後，今年轉戰參選中西區市議員，30歲的她因長相甜美、又熱心公眾事務，受到當地里民及網友愛戴。

▲▼ 。（圖／翻攝自洪佩琦IG）

▲南投縣最年輕的里長候選人。（圖／翻攝自洪佩琦IG）

洪佩琦
南投縣草屯鎮敦和里里長候選人

今年23歲的洪佩琦，將參選南投縣草屯鎮全鎮第三大的敦和里里長，堪稱南投縣最年輕的里長候選人，她也在臉書上表示，「支持年輕新力軍，給我們一個平台，讓我們能被看見，照顧弱勢是我們的職責，傾聽他們的聲音了解他們遇到的問題與真正的需求才能給予他們真正想要的，期許能以年輕人的思維和行動力，來讓家鄉敦和更好」。

▲▼ 。（圖／翻攝自高乃芸FB）

▲高乃云的姑姑是高敏慧。（圖／翻攝自高乃芸FB）

高乃芸
民進黨新北市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）參選人

高乃芸是民進黨提名，新北市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）參選人，年僅28歲外型亮麗，擁有心理師、教師雙證照，姑姑是民進黨6連霸議員高敏慧，在地服務30年了，這屆交棒給姪女高乃芸。

▲▼ 。（圖／翻攝自宋品瑩FB）

▲宋品瑩的Youtuber頻道擁有20萬訂閱。（圖／翻攝自宋品瑩FB）

宋品瑩
民眾黨新竹市東區議員參選人

因為結婚從台北來到新竹，同時也是英語教學Youtuber，擁有20萬訂閱數。宋品瑩在新竹生活這幾年深深覺得生活中有許多有待改善的地方，包含交通安全、居住正義，以及教育問題等等。與其抱怨不如試試看能不能有所改變，因此決定參選，希望能為自己、為親朋好友、為下一代，創造更美好的環境。

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