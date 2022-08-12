「一整群同學」被騙到柬埔寨！抓交替內幕曝　他嘆：拿不出60萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

近來「柬埔寨淘金」的恐怖內幕不斷被揭開，輕則遭騙錢、毆打，重則被性侵、摘取器官，甚至連命都搭上了。刑事局國際科科長李泱輯就透露，一整群同學被「抓交替」的慘案，也不禁憂心直呼，「這會衍伸很多社會問題。」

李泱輯在節目《官我什麼事》中，揭露柬埔寨西港「詐騙園區」的許多內幕，包括賣豬仔手法，還有受害者為了逃離魔掌，而出現「抓交替」的情況。

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李泱輯提到，這些詐騙集團大概會付2萬美金給人口運販仲介，所以當被騙去的苦主們想離開時，就得拿出這些錢，相當於台幣60萬，「很多求職被拐去的民眾，家裡一般社經地位都不是太高，所以沒錢支付贖金，有些連5萬、10萬都借不到，何況是5、60萬。」

▲許多台人被拐到柬埔寨。（圖／記者林悅翻攝）

這時，詐騙集團就會開出條件，只要他們能騙到一個人來，便可當贖身費離開，若騙到兩個，還可以再額外給一筆錢；因此，這些受害者轉對自己的親友下手，畢竟最快最方便，然後會編織一連串謊言，或拿詐騙集團的腳本，煞有其事地說「我在這邊過得很好」、「你過來玩我幫你出錢」。

李泱輯表示，「大部分受騙民眾年齡層較低，甚至有未成年少年，或剛出社會的畢業生，鄉下地方就有一整群同學一起被帶去，這就是所謂的抓交替，讓我們非常憂心；不僅如此，這也會衍伸很多社會問題，甚至出現報復、私刑正義等情況。」

的確，「全球反詐騙組織」（GASO）先前就曾宣導，最常見的手法就是朋友騙朋友，「不管基於什麼原因，詐騙集團會提供腳本，要受害者講出各種不同的說法，把朋友拐去當地，有幫傭、做水電，甚至有當AV男優的。」

▲受害者不堪虐待，轉對親友下手。（圖／資料照）

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