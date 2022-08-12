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說話常踩雷！職場商業談判必讀聖經　「創意溝通術」7重點公開

▲▼職場必修的「5技巧」。（圖／Unsplash）

▲「7C溝通策略」傳授如何在溝通中運用創意，讓困難的溝通變得流暢無礙。（圖／Unsplash）

記者林育綾／綜合報導

每個人都會說話，卻不是每個人都擅長「對話」，史上獲獎最多的設計公司IDEO執行董事親授「最強創意溝通術」，幫助說話常常踩雷、跟人對話找不到共通點、團隊溝通不良⋯等問題的人，他也公開「7C溝通策略」，成為人際溝通、商業談判的必讀聖經。

理想的對話可以跟人交心、消弭對立；而失敗的對話則會造成衝突、橫生誤解。面對來自不同背景、抱持不同立場的人們，既然找不到共通點，又該如何溝通呢？他認為「創造」就對了。

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企業權威溝通設計師弗雷．達斯特（Fred Dust）針對每個人生活中會碰到的溝通問題，研發出一套實用有效的「7C溝通策略」，傳授如何在溝通中妥善運用創意，讓艱困難行的溝通變得流暢無礙，就連一般人在談話中最怕遇到的「尷尬沉默」也可以有效善用，緩解談話的焦慮和壓力，避免產生溝通危機。

他將心得撰寫成《創造對話》，成為人際溝通、商業談判的必備聖經，不論是說話常常踩雷、團隊溝通不良進度延宕，還是期望能擺脫猶疑、讓決策更精準的人，都可以透過「創造溝通」打破限制，活出更理想的人生。該書目前也有繁體中文版，由平安文化發行。

▲▼《創造對話》史上獲獎最多的設計公司IDEO執行董事親授「最強創意溝通術」。（圖／平安文化）

▲《創造對話》由史上獲獎最多的設計公司IDEO執行董事親授「最強創意溝通術」。（圖／平安文化）

7C溝通策略摘要：

投入（COMMITMENT）：不執著於自己的想法，避免深陷成見之中。

創造性傾聽（CREATIVE LISTENING）：傾聽別人說話，尊重不同觀點。

明晰（CLARITY）：把話說得更準確，找出共同的價值觀。

情境（CONTEXT）：對話的場所能決定成敗，並賦予溝通活力和生命力。

規範（CONSTRAINTS）：成功的談話，從來不該是聲音最大的佔上風。

改變（CHANGE）：每一個表情，每一次笑聲，都是溝通訊號的變化。

創造（CREATE）：把可行的想法轉變為明確的行動，讓點子成為現實。

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