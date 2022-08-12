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看完靈異片就撞鬼！她上課打盹驚見「白衣女子」嚇：衪緊盯不放

▲女鬼,鬼,靈異,撞鬼,抓交替。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲一名網友看了靈異片後，隔天在公司門口撞鬼。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者廖翊慈／綜合報導

現在正值農曆七月鬼門開，不少人對於靈異事件、特殊體質等話題較為敏感。一名網友就表示，膽小的她近日看完網上廢墟探險撞鬼的影片後，隔天只要閉眼就會看到同款「白衣女子」死盯著她看，且持續多天，讓她崩潰直呼「整個都快嚇哭了！」

一名女網友在Dcard上以「超恐怖靈異事件」為題發文，分享近日崩潰的撞鬼經驗。她表示，自己不是靈異體質，也很怕鬼神相關的事情，「但可能有的時候明明你不是會遇到的那種人，卻會無意見看到，就大概率你的磁場剛好跟祂們一樣對頻。」

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女網友直言，自己平常很喜歡在YouTube上看一些人分享靈異事件的影片，「我自己某一天無聊滑YT，剛好滑到推薦影片是網友去探險碧潭廢棄遊樂園的錄像，當時我就好奇心驅使，就看了」，她簡述影片內容，拍攝者在白天進行探險，一開始覺得有些冷，「他們經過一個小路，當錄像拍到女廁的門緩緩打開，有個白衣女子坐在裡面，他們嚇到就趕快回去，後來他們再看（女子）就不見了。」

▲。（圖／翻攝自Dcard）

▲此次撞鬼經驗讓原PO嚇壞。（圖／翻攝自Dcard）

原PO從沒想過一個短片竟會讓自己撞鬼，「我在上班的公司是佛教單位，我們每天早上都會上早課，我有的時候太累會稍微打盹，就在閉眼睛的那刻，恐怖的畫面就跑出來了，我們公司有佛堂，佛堂的門口是玻璃大門，我一閉眼睛就看到那個白衣女子站在門口外盯著我不放。」

當下原PO崩潰不已，「我當下整個都快嚇哭了，也不是靈體很可怕，而是昨晚看到（影片中的白衣女子）隔天就出現才是最可怕的，經過好幾天，那個女生都一直站在門口看著我，過了一陣子她才不見，後來我朋友有很多種說法，說有時候一些靈體會化成我看到過的那個樣子跑出來嚇我。」

貼文一出，不少網友安慰原PO，「那種反應（很驚訝或很害怕）改一下， 因為你的反應符合他們的『預期心理』， 建議看到他們別太緊張， 不然他們會喜歡逗你玩」、「心理暗示太強，需要收驚，就可以解決了」、「別太好奇而去看，建議要去收驚」、「（我）有被鬧過，結果神明問祂為什麼跟我，理由是我反應很大很好玩...吃飽太閒」。

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