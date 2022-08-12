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「無路，可走」　潘孟安新書紀錄執政八年成績單

▲屏東縣長潘孟安卸任在即，出版新書「無路，可走」，紀錄八年來執政團隊如何翻轉屏東城市發展與發展屏東品牌。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者劉亮亨)

記者郭玲綪／採訪報導

地處國境之南，屏東縣境南北端長約120公里，相當於台北到苗栗的距離，雖然坐擁獨特且豐富的山海風貌，卻因極度不便的交通與貧瘠的醫療資源，長期發展停滯。2014年上任的屏東縣長潘孟安，利用這八年的時間改變了這一切，即將卸任的他，將團隊如何扭轉城市發展的努力成果，透過「無路，可走」專書出版，分享屏東如何走出自己的一條路，從遙遠的代名詞，變成有品牌的屏東。

▲屏東縣長潘孟安新書發表會。（圖／記者劉亮亨攝）

▲屏東縣專書「無路，可走」揭書儀式：左起遠見天下文化事業群發行人王力行、遠見天下文化事業群創辦人高希均、屏東縣長潘孟安、財團法人青平台基金會董事長鄭麗君。（圖／天下文化提供）

潘孟安縣長回憶，剛接任縣長一職時，大家對屏東的印象只停留在墾丁，各種重大建設與交通發展止步。然而，屏東擁有豐富的山、海、離島等獨特土地人文，不該是一個被遺忘的城市。因此，當時就帶著「既然沒有路，那就鑿路前行」的心情，從交通、醫療以及文化三大層面著手，向中央爭取預算，翻轉屏東成為一個能真正安居樂業的城市。

2005年，潘孟安進入立法院為「高鐵南延」議題發聲，爭取高鐵南延到屏東；邀請交通專家啟動「整體路網規劃案」，建立6個轉運站，加深鄉鎮間的連結，並與鐵路、國道公路垂直整合。針對偏鄉長輩就醫、學生就學，縣內也導入小黃公車、幸福巴士以及DRTS（需求反應式運輸服務），隨時幫忙出入不方便的長輩或孕婦，甚至還能幫忙村民進出貨！DRTS也具備隨叫隨到的貼心服務，這些宛如微血管的佈建，補足公共運輸不足的地方。

▲屏東縣長潘孟安新書發表會。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「無路，可走」新書發表會，屏東縣長潘孟安暢談八年執政經驗與成果。（圖／記者劉亮亨攝）

對潘孟安來說，醫療能量嚴重不足更是心裡最深的痛。屏東縣目前只有區域醫院，醫護比例比離島的澎湖還要低，如果有緊急事故恐怕很難因應。他強調要「醫療平權」，終於在2017年成功爭取讓「屏東榮總」進駐，今年(2022年)11月開幕，「屏東義大醫院」也預計在2023年正式營運。

▲台灣燈會,屏東燈會,黑鮪魚,海之女神。（圖／記者嚴云岑攝）

▲2019年屏東舉辦台灣燈會，創造1339萬人次參觀人潮，讓屏東縣文化觀光資源被看見。（圖／屏東縣政府提供）

潘孟安來自恆春半島的漁村，他表示：過去恆春半島主要是典型的農漁村結構，因為觀光導入而改變整個產業結構鏈，但其實屏東縣不只有湛藍海岸！2019年屏東成功舉辦台灣燈會，累計1339萬人次入園，創造逾新台幣130億元商機後，觀光聲量在疫情底下不減反增！另外「屏東縣民公園（前台糖紙漿廠）」、日治時期軍官聚落，眷村生活遺跡的「勝利星村」，最大博物館群的「屏菸1936文化基地」，都是閒置空間重新再造，讓大家看到不一樣的文化屏東。

潘孟安說：「當時我一天到晚去文化部盧部長鄭麗君，謝謝部長的相挺」。

特地出席新書發表會的鄭麗君表示：「屏東縣是離文化部最遠的縣市，但潘孟安最常來文化部，爭取最多計畫、最多預算的部長，潘孟安一步一腳印做到了他的目標，這是一個城市治理的典範」。

▲屏東縣長潘孟安新書發表會。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「無路，可走」新書發表會，屏東縣長潘孟安與東森新媒體執行董事邱佩琳合影。（圖／記者劉亮亨攝）

縣長卸任後，潘孟安說他將成為屏東縣終身志工，希望未來的執政團隊能夠延續交通平權、醫療平權以及文化平權的施政方針，真正讓屏東人感受到「我屏東、我驕傲」。

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