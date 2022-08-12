4歲童有2個媽「法律上被迫單親」　全台首案同志收養家庭聲請釋憲

▲台灣首案！同志收養家庭聲請釋憲，彩虹平權大平台、同志家庭權益促進會、同志諮詢熱線召開聯合記者會。（圖／彩虹平權大平台）

記者林育綾／台北報導

同婚通過3週年，不過同志伴侶仍無法共同收養無血緣小孩，導致許多同志家庭的孩子「在法律上仍單親」！今（12）日彩虹平權大平台、同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會與倡議律師團，聯合為全台首案同志收養家庭聲請憲法解釋，期待未來大法官釋憲後，不會再有同志家庭的孩子因法規而「被迫單親」。

同志團體表示，今年初因法院裁判准予收養，已有一組家庭成功登記為全台第一組同志無血緣收養家庭；遺憾的是，個案裁判僅有個案效力，既無法拘束其他法院、也不能讓其他的同志收養家庭受到同等的保障，仍需等待《司法院大法官釋字第748號解釋施行法》的修法，或是憲法法庭針對現在的法條去做成違憲解釋，才能完整解決其他同志收養家庭的困境。終於在同婚合法的3週年，律師團協助的家庭之一的抗告審法官，做出了「停止裁判，聲請憲法解釋」的決定。

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同志收養家庭當事人怡如媽媽、怡伶媽咪跟孩子陽陽，從陽陽10個月時就成為家人，兩位都是陽陽的實質雙親，但如今陽陽已經4歲了，在法律上卻仍只跟怡如媽媽是親子關係。她們透過影片表示，「案件終於走到釋憲這一步，既期待又害怕，但還是希望大法官可以受理這個案件，希望讓我們的愛可以不要成長在淚水裡，而是在歡樂裡」。

▲同志收養家庭當事人怡如媽媽、怡伶媽咪錄製影片分享心路歷程。（圖／彩虹平權大平台）

倡議律師團的律師鄧傑、林實芳進一步說明，這是國內第一件由法官提起釋憲的同志收養案件，因為現行法律規定，同志配偶只能收養「親生子女」，不能收養養子女，所以怡伶媽咪雖然從收養的一開始就是孩子的照顧者，卻無法收養陽陽。

法官提起釋憲的理由有四大點，分別是基於憲法第7條及第22條平等權、收養自由保障，以及家庭權是制度性保障、現行法律沒有符合未成年子女最佳利益，相關的權利保障在過去的大法官解釋第712、748號中都已有闡釋說明。希望大法官可以盡快受理本案，召開憲法法庭進行言詞辯論，糾正改善748施行法的缺失。

律師李晏榕表示，除了目前已經進入釋憲聲請的這組同志收養家庭，仍有其他的家庭在法院奔走，等待裁判的每一日都是戰戰兢兢，深怕有親權的一方若發生任何意外時，會無法給予子女完整的保障。希望法官可以參考年初圍喵案中的合憲解釋方法，做出准予收養的裁定，或參考怡如怡伶的案件一起加入聲請釋憲的行列，相信大法官基於對人權保障的使命，會正視並盡速排除這個困境。

造成目前同志收養家庭困境的根源——《司法院大法官釋字第748號解釋施行法》第20條，在立院已有跨黨派委員或黨團提出的修法提案。上個會期在立院司法及法制委員會已審查相關法案，決議保留各個法案的內容，將法案送出委員會交黨團協商。

彩虹平權大平台副執行長鄧筑媛提到，雖然法案在上半年看似有令人欣喜的進展，但未來半年的立法院將會進入「預算會期」，加上正值地方選舉，修法一途很可能會因為政治議程而進入停滯狀態，團體也因此對於個案進入大法官解釋充滿期待。

▲台灣首案同志收養家庭聲請釋憲，彩虹平權大平台、同志家庭權益促進會、同志諮詢熱線召開聯合記者會。（圖／彩虹平權大平台）

另外，許多收出養媒合機構，都已經在實務上處理到同志收養的業務，勵馨基金會主任陳玉楨分享，收出養機構最在乎的是收養家庭能不能好好照顧孩子、提供合適的環境，「不會排除特定性傾向的收養人」。

陳玉楨說，現在的收養程序其實並不容易，需要透過社工與法院的雙重把關，平均需要2年以上的時間才能收養到孩子，因此社工應該要接納多元，但現行法對已婚同志的限制，卻讓社工很為難，當法律規定已婚的同志伴侶不能共同收養，社工遇到同志伴侶來做收養諮詢，也很難開口提到「需要離婚才能收養」，只能告訴他們法律還在研擬中、請他們繼續等待。

台灣同志諮詢熱線協會副秘書長彭治鏐則提到，法律的改變對整體社會友善度改變的影響，行政院性平處的民意調查中，對「同性配偶應有領養小孩的權利」的說法，在2018年有53.8%的民眾同意，2022年來到71%；對「同性配偶一樣能把孩子教好」的說法，2018年有56.2%的民眾同意，2022年來到71.8%。這些數字不僅可以看見法律的改變可以社會，也可以看見台灣民眾對於同志收養家庭其實是已經準備好的。

同志團體提到，若大法官能夠在這半年進行案件的審理、做成保障同志收養家庭基本權利的決定，將會幫助許許多多正在程序中的收養家庭，可以更順利的完成收養程序，讓孩子不會因為法規而「被迫單親」，能成為法律上真正的一家人。