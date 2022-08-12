把台大當觀光勝地？林智堅1年打卡12次　網酸：寫論文這麼認真就好

▲林智堅因抄襲論文遭台大撤銷碩士學位。（圖／記者張一中攝、記者林敬旻攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「小英男孩」林智堅因論文抄襲風波正處於風口浪尖，過往發過的貼文也被網友一一翻出朝聖。從2013年一篇「到台大念書是我畢生夢想」開始，網友開始翻文，竟發現他一年打卡12次台大，台大彷彿淪為他心中的「觀光勝地」，內容曝光網友也忍不住酸「寫論文有這麼認真就沒事了」。

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▲林智堅稱風雨無阻也要上課。（圖／翻攝自PTT）

一名網友在PTT政黑版發文表示，自己看了徐巧芯發林智堅的個人臉書文後，好奇也去跟風朝聖林智堅臉書，發現林智堅超愛打卡，從2013年發布的「到台大念書是我畢生夢想」這篇現在看來十分嘲諷的貼文後，平均「每一個禮拜至少在台大國發所打卡了1~2次。」（連下雨也要去）。





▲上課時也要打卡。（圖／翻攝自PTT）

從截圖可以看到，林智堅打卡數十次，還會附上自己當時的心境，像是「大雨阻礙不了我求學的決心」、「上課到第四周還是霧煞煞」、「專心上課中」、「天氣晴，心情晴」、「同學麻煩你們了，歹勢」、「早上上課，下午去立院參加太陽花，這是學生一定要的啦」、「朋友們請等等，我還在上課啦，下課回電」等。

原PO最後也反虧，「對比當時幾乎每天去上學都都打卡的快樂。現在的小智因為論文被扁成這樣。最後還被學校判定是抄襲。還真是讓人有點幫ＱＱ。」

▲到了學校卻臨時有事要先離開，也不忘先打卡。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友面對林智堅當初熱愛上學的毅力，似乎不太領情，「到台大巡視 錯了嗎？」、「寫論文有打卡這麼認真會有今天嗎？」、「他就只是去打卡的」、「那麼常去上課論文還要用抄的 代表你沒念書的天分」、「不是上課，是打卡」、「吃飽太閒喔,去上課有什麼好炫耀的？」、「葉公好龍」、「現在肯定越看越尷尬…可悲」、「去蹭台大名號的」。

▲林智堅當初熱愛在台大打卡，現在看來格外諷刺。（圖／翻攝自PTT）