恐怖小魚出沒海邊！她被蜇瞬間冒出整串毒泡　「比生小孩還痛」

▲英國近來有不少人在海邊遊玩時被鱸魚的背鰭蜇傷。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

英國海岸警衛隊最近接獲多起通報,聲稱有不少遊客在北威爾斯(North Wales)的海灘遊玩時,因踩到鱸魚(weever fish)引起「比生小孩更劇烈的疼痛感」,被迫送院急救,至今已有11人受害。當局發布緊急安全警告,提醒遊客到海邊遊玩時要特別小心,或可穿著某種特別的鞋子預防被蜇傷。

據《每日郵報》報導,英國北威爾斯水域旅客被鱸魚蜇傷的意外頻傳,單只州內圭內德郡(Gwynedd)的海灘,就有11人在無意間踩到這種毒魚後疼痛難耐,最後只好緊急送院治療,引發當局關注。

▲當局建議被鱸魚蜇傷的人應立刻泡溫水稀釋毒性,人們也可以在海邊穿鞋預防受傷。(圖/翻攝自推特)

一名網友指出,她的女兒上週在海灘連續2次踩到鱸魚,導致腳掌被蜇傷的部位瞬間冒出一連串大小水泡,就連腳趾也開始出現麻痺的跡象,「我們不得不趕緊把她送到醫院,將腳泡在熱水半小時,才將毒液全都泡出來」。另一名受害者也表示,她的腳被鱸魚蜇傷後腫了2倍大,「我這輩子從來沒這麼痛過,我寧可再生一次孩子」。

▲鱸魚經常會將身體埋入沙裡,人們不注意的話很容易就會被蜇傷。(圖/翻攝自推特)

鱸魚是一種體積很小的魚,最多只有8公分長,但牠的背鰭含有毒性,加上這種小魚會在海水退潮時將身體埋入沙子裡,因此當人們走過時,就很容易被鱸魚的背鰭蜇傷。一旦人們被蜇,就會在2、3分鐘左右出現明顯疼痛感,並持續長達2小時以上,嚴重的話,還可能出現紅腫、麻痺、出血、胸痛、呼吸困難等症狀。

Weever fish warning if paddling. Painful sting from spines on top of the fish (which will undoubtedly be more upset than you if stood on!). pic.twitter.com/DLtfUhlkeX