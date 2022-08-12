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恐怖小魚出沒海邊！她被蜇瞬間冒出整串毒泡　「比生小孩還痛」

▲▼鱸魚。（圖／翻攝自推特）

▲英國近來有不少人在海邊遊玩時被鱸魚的背鰭蜇傷。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

英國海岸警衛隊最近接獲多起通報，聲稱有不少遊客在北威爾斯（North Wales）的海灘遊玩時，因踩到鱸魚（weever fish）引起「比生小孩更劇烈的疼痛感」，被迫送院急救，至今已有11人受害。當局發布緊急安全警告，提醒遊客到海邊遊玩時要特別小心，或可穿著某種特別的鞋子預防被蜇傷。

據《每日郵報》報導，英國北威爾斯水域旅客被鱸魚蜇傷的意外頻傳，單只州內圭內德郡（Gwynedd）的海灘，就有11人在無意間踩到這種毒魚後疼痛難耐，最後只好緊急送院治療，引發當局關注。

▲▼鱸魚。（圖／翻攝自推特）

▲當局建議被鱸魚蜇傷的人應立刻泡溫水稀釋毒性，人們也可以在海邊穿鞋預防受傷。（圖／翻攝自推特）

一名網友指出，她的女兒上週在海灘連續2次踩到鱸魚，導致腳掌被蜇傷的部位瞬間冒出一連串大小水泡，就連腳趾也開始出現麻痺的跡象，「我們不得不趕緊把她送到醫院，將腳泡在熱水半小時，才將毒液全都泡出來」。另一名受害者也表示，她的腳被鱸魚蜇傷後腫了2倍大，「我這輩子從來沒這麼痛過，我寧可再生一次孩子」。

▲▼鱸魚。（圖／翻攝自推特）

▲鱸魚經常會將身體埋入沙裡，人們不注意的話很容易就會被蜇傷。（圖／翻攝自推特）

鱸魚是一種體積很小的魚，最多只有8公分長，但牠的背鰭含有毒性，加上這種小魚會在海水退潮時將身體埋入沙子裡，因此當人們走過時，就很容易被鱸魚的背鰭蜇傷。一旦人們被蜇，就會在2、3分鐘左右出現明顯疼痛感，並持續長達2小時以上，嚴重的話，還可能出現紅腫、麻痺、出血、胸痛、呼吸困難等症狀。

野泳組織Wild Swim Wales形容，被鱸魚蜇傷的疼痛感「比生小孩還痛」，而當地的海岸警衛隊建議，要避免在海灘被蜇傷，最安全的方法就是穿涉水鞋或是舊的跑步鞋來預防受傷。不過，如果你不幸被蜇傷的話，處理傷口的最佳方法是將腳放在溫水中，慢慢將毒液釋放稀釋，並使用鑷子將毒刺取出。

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