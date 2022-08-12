馬兒操到中暑「半路癱倒」！紐約馬伕暴力鞭打畫面瘋傳　網全氣炸

▲ 曼哈頓街頭一頭馬兒被熱昏，當場癱倒在馬路上。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約中央公園附近提供敞篷馬車觀光服務，10日卻有一匹馬因過勞及中暑熱昏，在曼哈頓交通尖峰時段一動也不動地癱倒在馬路上，這時馬伕不但沒有給牠水喝，反而不斷硬拉韁繩、鞭打馬兒，大喊著逼牠起身，畫面相當殘忍，令圍觀群眾都看不下去。

SHOCKING: Bystander footage shows a carriage driver smacking & yanking at a horse repeatedly after he collapsed in rush hour traffic in Manhattan yesterday pic.twitter.com/4fZzJpEJ6d — Animal Justice (@AnimalJustice) August 11, 2022

根據《紐約郵報》，這起事件發生於曼哈頓第9大道與45街之間，目擊者拍攝的影片可見，這匹馬10日下午約5時在緩慢前進的車陣中無力跪在馬車前，穿著藍色上衣的馬伕拉著韁繩，逼馬兒抬起頭部，接著數度用力鞭擊及拍打馬兒，口中還不斷喊著「起來！」

馬伕對待馬兒的方式令旁觀群眾都於心不忍，紛紛出言制止，「如果我像那樣搧你一巴掌呢？」、「別打了」。但馬伕回答，「我正試圖讓牠起來好嗎？」接著又用鞭繩抽打2下。這時馬兒已經筋疲力盡，慢慢側身癱倒在地，馬伕才在眾人幫助下將牠從馬車上卸下。

路過的外送員岡薩雷斯（Kelvin Gonzalez）憤怒指出，「我看到馬兒倒下，牠顯然營養不良、脫水又飢餓。這名男子沒有給牠水，反而開始鞭打牠，要牠站起來。我跟他說『別打了，給牠一點水，那是一匹馬，不是機器』，這真的很難過。看得出來那匹馬沒有被照顧好，他在利用那匹馬。馬兒又餓又渴，看起來是渴到昏倒的。」

他目睹馬兒嘗試起身至少10次，但每次都失敗，再度癱倒在地，直到警察為牠注射腎上腺素。牠甚至渴到將地上的水都舔乾，但馬伕根本不為所動。

另一名目擊者加菲爾德（Cathy Garfield）指出，當時馬的膝蓋在流血，看起來中暑了，但口中的馬銜會讓馬很難喝水，她便說服馬伕將韁繩卸下，但馬伕擔心無法控制馬兒，始終不敢卸下韁繩，令加菲爾德氣得表示，「他對馬一竅不通。」

URGENT: Carriage horse collapsed in distress right now at 45 St/9th Ave unable to get up, likely from heat distress. @NYCCouncil @NYCSpeakerAdams @NYCMayor - the world is watching. This horse may die, like many others. We must pass Intro 573 to end this abuse! @BobHoldenNYC pic.twitter.com/K6E7N6ULVS — NYCLASS (@nyclass) August 10, 2022

待警方趕到後，影片可見員警持續對躺在地上的馬兒沖水，幫助牠降溫，地上還鋪了許多冰塊，經過1個多小時終於讓馬兒有力氣站起來。紐約市警局騎警隊隨後將這匹馬送往接受治療。

NBC報導，獸醫初步診斷，這匹馬罹患馬源蟲性腦脊髓炎（EPM），這種因寄生蟲感染的疾病對神經系統的影響會導致馬兒跌倒，且一旦跌倒就很難站起來，正等待血檢結果做進一步判斷。

這起事件震驚現場民眾和許多網友，動保團體NYCLASS更指責紐約市當局助長這種虐待動物的惡劣行為，要求立法禁止騎馬及乘坐馬車。

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