馬兒操到中暑「半路癱倒」！紐約馬伕暴力鞭打畫面瘋傳　網全氣炸

▲ 曼哈頓街頭一頭馬兒被熱昏,當場癱倒在馬路上。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國紐約中央公園附近提供敞篷馬車觀光服務,10日卻有一匹馬因過勞及中暑熱昏,在曼哈頓交通尖峰時段一動也不動地癱倒在馬路上,這時馬伕不但沒有給牠水喝,反而不斷硬拉韁繩、鞭打馬兒,大喊著逼牠起身,畫面相當殘忍,令圍觀群眾都看不下去。

根據《紐約郵報》,這起事件發生於曼哈頓第9大道與45街之間,目擊者拍攝的影片可見,這匹馬10日下午約5時在緩慢前進的車陣中無力跪在馬車前,穿著藍色上衣的馬伕拉著韁繩,逼馬兒抬起頭部,接著數度用力鞭擊及拍打馬兒,口中還不斷喊著「起來!」

馬伕對待馬兒的方式令旁觀群眾都於心不忍,紛紛出言制止,「如果我像那樣搧你一巴掌呢?」、「別打了」。但馬伕回答,「我正試圖讓牠起來好嗎?」接著又用鞭繩抽打2下。這時馬兒已經筋疲力盡,慢慢側身癱倒在地,馬伕才在眾人幫助下將牠從馬車上卸下。

路過的外送員岡薩雷斯(Kelvin Gonzalez)憤怒指出,「我看到馬兒倒下,牠顯然營養不良、脫水又飢餓。這名男子沒有給牠水,反而開始鞭打牠,要牠站起來。我跟他說『別打了,給牠一點水,那是一匹馬,不是機器』,這真的很難過。看得出來那匹馬沒有被照顧好,他在利用那匹馬。馬兒又餓又渴,看起來是渴到昏倒的。」

他目睹馬兒嘗試起身至少10次,但每次都失敗,再度癱倒在地,直到警察為牠注射腎上腺素。牠甚至渴到將地上的水都舔乾,但馬伕根本不為所動。

另一名目擊者加菲爾德(Cathy Garfield)指出,當時馬的膝蓋在流血,看起來中暑了,但口中的馬銜會讓馬很難喝水,她便說服馬伕將韁繩卸下,但馬伕擔心無法控制馬兒,始終不敢卸下韁繩,令加菲爾德氣得表示,「他對馬一竅不通。」

URGENT: Carriage horse collapsed in distress right now at 45 St/9th Ave unable to get up, likely from heat distress. @NYCCouncil @NYCSpeakerAdams @NYCMayor - the world is watching. This horse may die, like many others. We must pass Intro 573 to end this abuse! @BobHoldenNYC pic.twitter.com/K6E7N6ULVS