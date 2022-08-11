明午後雷雨範圍廣！氣象局曝大雨區域　8號颱「米雷」最快今生成

▲明日午後雷陣雨範圍廣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

未來一週天氣重點仍以高溫炎熱及午後雷雨為主，中央氣象局表示，明後兩天午後雷雨範圍較廣，且中南部、各地山區有局部大雨。位於日本附近海面上的熱帶性低氣壓有機會於今日下半天到明日上半天增強為今年第八號颱風「米雷」，對台灣沒有影響。

氣象局預報員陳伊秀表示，未來一週台灣位處太平洋高壓邊緣，天氣重點以高溫炎熱、午後有雷陣雨為主，每日高溫可達35度，局部地區更高溫。明後兩天午後降雨範圍較廣，大台北、中南部、各地山區都有局部短暫陣雨，其中中南部、各地山區會有局部大雨。

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週日到下週四午後雷陣雨範圍仍以西半部、各地山區為主，不過降雨量值可能較低，西半部會出現較大雨勢。另下週日、週一環境風場偏東南風到南風，因此東南部、恆春半島有局部降雨。

▲▼熱帶低壓可能在今明兩日增強為颱風米雷。（圖／氣象局、日本氣象廳）

另外今年第七號颱風「木蘭」已減弱為熱帶性低氣登陸中南半島，位於台灣東側的熱帶性低氣壓則預計將於今日下半天到明日上半天增強為今年第八號颱風「米雷」，未來持續往日本方向移動，遠離台灣，對台灣天氣沒有影響。

陳伊秀提醒，今日到下週一適逢年度大潮，週五到週日桃園以北、嘉義以南的低窪地區需特別注意出現淹水情況。