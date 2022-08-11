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大雷雨襲高屏！鄭明典曝「巨大對流雲又來了」　暴雨可能再現

▲台灣上空巨大對流雲系。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲昨日台灣上空巨大對流雲系，暴雨夜襲南臺灣。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

昨晚南台灣出現劇烈降雨，局部地區發生淹水等災情，中央氣象局提醒，今日中午過後西半部、各地山區仍有雷陣雨，其中中南部平地、山區留意局部大雨。氣象局長鄭明典貼出台灣上空對流雲的照片，並表示「（對流雲）非常巨大，今天也要提防（大雨）」。

氣象局課長林秉煜表示，昨日南台灣午後雷雨發展相當旺盛，今日大台北、中南部、各地山區仍有午後雷雨，尤其山區、中南部須留意局部大雨，入夜後降雨會逐漸緩和，南台灣、中部近山區雨時較長。

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氣象局長鄭明典貼出10日綠島看向台灣上空對流雲的照片，他指出，昨日的對流雲非常巨大，雷電也很密集，鄭明典示警，「（對流雲）好像又來了，今天也要提防（大雨）」，民眾外出須提防劇烈天氣。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局目前已發布豪雨特報，因午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(11)日屏東縣地區有局部大雨或豪雨，雲林、臺南、高雄地區及南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。另針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。

豪雨特報：屏東縣、恆春半島
大雨特報：南投縣山區、雲林縣、嘉義縣山區、臺南市、高雄市

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