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國家災防警訊發布！「大雷雨」夜襲雷神鋪天　南台灣大豪雨+大潮

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲第7、8號颱風將陸續生成，對台灣皆無影響。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

「今天午後，雷神在南高屏一帶出巡！」天氣風險公司總經理彭啟明提醒，午後熱對流半小時就會快速發展，南高屏傍晚起偵測到大量閃電訊號，民眾聽到雷聲請入室內。中央氣象局並於今晚7時許陸續針對嘉南高屏4縣市發布「大雷雨即時訊息」以及災防告警簡訊，將出現劇烈降雨雷擊，低窪地區慎防積淹水；由於近日嘉義至北台南沿海適逢年度大潮，西北部、西南部沿海低窪地區也須慎防局部淹水。

氣象局今晚7時05分針對南投以南7縣市升級「豪雨特報」， 因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。台南市已經有局部大豪雨發生機率，高屏有局部豪大雨、嘉義及雲林、南投山區也有局部大雨。此外，也針對嘉南高屏4縣市發布大雷雨警告，將持續至8時，慎防劇烈降雨、雷擊、溪河水暴漲、坍方、土石流，低窪地區積淹水。

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▼大雷雨夜襲南台灣，明午後西半部、各山區仍有雷陣雨發展，易有短延時強降雨。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，明天（11日）各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，環境為弱東南風，在東南部地區及恆春半島有零星降雨機率，清晨在西半部沿海也可能有些降雨，不過雨勢偏小，也很短暫，主要是要留意午後西半部地區及各山區的雷陣雨發展，容易出現短延時強降雨，尤其嘉義以南的平地降雨機率較高；溫度方面，各地高溫為33至35度，其中東半部局部地區容易出現36度以上高溫，台東甚至有38度極端高溫發生機率。

彭啟明指出，太平洋高壓西伸增強，南海低壓帶減弱西移中，「木蘭」颱風未來路徑將往海南前進，11日（周四）開始西半部午後陣雨減少，未來幾天、約有一周的時間，台灣天氣都是高溫炎熱午後陣雨，雖然太平洋上有零星擾動，可能出現第8號颱風「米雷」，不過將在台灣東邊生成，且對台灣沒有影響。今年颱風數量偏少、偏弱，還不見得會來台灣，可能破少颱風紀錄。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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