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【廣編】BenQ首款MiniLED量子點大型液晶　早鳥預購省萬元

▲▼BenQ量子點大型液晶S940早鳥預購。（圖／業者提供）

圖、文／BenQ提供

BenQ推出國產品牌首款MiniLED量子點大型液晶S-940系列，以獨家AI微距控光技術精準控制Mini LED背光模組，結合量子點廣色域的好表現，讓消費者看電影時能有如電影院般的震撼影音體驗；玩電玩遊戲比別人更快一步發現躲在暗處敵人贏得先機，S系列讓你看到更清晰、更立體、色彩更飽和的畫面，滿足所有視聽娛樂體驗。

BenQ S-940系列以「真細膩、真色彩、真沉浸、真完整、真貼心」五大特色滿足對居家娛樂越來越講究的聰明消費者，並推出8/15~9/15限時限量早鳥預購方案，最高現省萬元，預購通路含BenQ官網/PChome/MOMO/全台指定通路，S55-940：55型原價$42,900元，早鳥優惠價$34,900元；S65-940：65型原價$54,900元，早鳥優惠價$44,900元。

為了讓消費者可以親眼見證S系列好畫質、好顏色、好聲音，8/20、8/21於Focal大稻埕品牌旗艦店（台北市大同區迪化街114號）舉辦「眼見為憑」周末體驗會，將邀請專業講師現場展示S-940系列並與民眾互動還能領精美小禮物。買電視不是只看規格，BenQ現場分享規格表不會告訴你的事情，突破你對家中娛樂的想像！

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