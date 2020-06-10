全球首發「獨家數位紙技術」　BenQ推出專業攝影螢幕

▲BenQ全球首發「獨家數位紙技術」。（圖／BenQ提供）

記者姚惠茹／台北報導

專業螢幕領導品牌 BenQ 今（10）日宣布，推出旗艦專業攝影螢幕SW321C，以「獨家數位紙技術」領先業界，上市即獲得「攝影界的奧斯卡」TIPA (Technical Image Press Association Awards, TIPA) 評鑑為2020年度最佳專業攝影修圖螢幕。



BenQ SW321C的「獨家數位紙技術」，搭載BenQ高擬真輸出輔助軟體Paper Color Sync，配備友達光電首發問世的A.R.T (Advanced Reflectionless Technology) 面板，為數位典藏、攝影等高階專業人士，提供無可比擬的高度擬真的輸出效果與卓越的後製效能，建議售價59900元。

▲BenQ推出旗艦專業攝影螢幕SW321C。（圖／BenQ提供）

BenQ SW321C的「獨家數位紙技術」以BenQ研發的高擬真輸出輔助軟體Paper Color Sync軟體與A.R.T面板兩項技術為基礎，為影像工作者帶來高效率的解決方案，面板表面覆蓋最新特殊抗反光技術塗層，大幅降低90%的螢幕反射率，搭配獨有超高密合遮光罩減少螢幕眩光，使螢幕呈現更近似紙材的反光效果，即讓螢幕所見影像，更接近實體樣貌。



BenQ SW321C以光澤度數值來比較，相較於市面上一般霧面面板均值15.53與半亮面紙材均值1.13，A.R.T面板光澤度均值為極低的0.47，優質的表現更能夠降低使用者在修圖時受到光線影響而誤判顏色的程度，確保後製出來的作品能夠真實帶來使用者想要傳達的感受。

▲BenQ SW321C搭載高擬真輸出輔助軟體Paper Color Sync。（圖／BenQ提供）



對於影像工作者來說，每減少一次輸出，就能夠縮短後製時間，也是降低成本的最佳方式，BenQ SW321C為此特別開發出Paper Color Sync軟體，內建市場知名大廠的亮面、半亮面及霧面紙質參數，只要事先於輸出作品前，將色域、印表機型號與紙質輸入至軟體設定中，SW321C就能夠在影像、電腦與印表機之間做色彩設定同步，讓使用者可以在螢幕上一次輸出完美作品。



此外，BenQ SW321C符合AQCOLOR獨家色彩調教技術，擁有99% Adobe RGB、95%DCI-P3、100% S RGB/Rec.709，並在Delta E ≦ 2優於市場標準的表現，還獲得國際色彩權威Calmen、Pantone的雙項認證，更在影像表現上支援HDR/HLG規格，可幫助數位典藏、攝影後製、專業輸出等高階專業工作者單位不需另外設定參數進行作業，符合專業型市場的高規格標準。

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