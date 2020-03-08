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BenQ推出「影音娛樂護眼螢幕」　獨家類瞳孔技術、音響級2.1聲道喇叭

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▲BenQ推出「影音娛樂護眼螢幕」　獨家類瞳孔技術、音響級2.1聲道喇叭。（圖／BenQ提供）

▲BenQ推出「影音娛樂護眼螢幕」全新機種EW3280U。（圖／BenQ提供）

記者姚惠茹／台北報導

BenQ宣布推出「影音娛樂護眼螢幕」全新機種EW3280U，獨家類瞳孔技術 (HDRi) 再創新，內建包括戲院、遊戲與標準的三種類瞳孔模式，並將音響級音效技術導入家用顯示器，配備treVolo 2.1聲道喇叭，帶來環繞音場級的震撼，同步創造「聲視」浩大的獨特感受。

BenQ表示，「影音娛樂護眼螢幕」同時支援DCI-P3 95%電影標準色域，更搭載4K 32吋 10 bit 色彩深度的高階面板，結合專業級音效晶片調校，提供五種客製化的音效模式，包括戲院、現場/流行、談話/歌唱、搖滾/派對與遊戲模式，售價29900元，即日起至4/15購買登錄就送AirPods Pro。

▲BenQ推出「影音娛樂護眼螢幕」　獨家類瞳孔技術、音響級2.1聲道喇叭。（圖／BenQ提供）

▲BenQ推出「影音娛樂護眼螢幕」全新機種EW3280U。（圖／BenQ提供）

BenQ指出，現今HDR技術可提升影像亮度與微調細節，讓畫質更清晰，但附加的高亮度，讓影像略為失真且產生眼睛過度刺激，而BenQ獨家類瞳孔技術 (HDRi) 能夠針對 HDR 所帶來的高亮度進行調節，並自動偵測環境光源的變化，平衡螢幕亮度，同時保持適量光線進入眼睛。
 
BenQ說明，這款旗艦新機除了擁有4K解析度及支援獨家類瞳孔技術 (HDRi) 外，更內建了三種類瞳孔模式，包括戲院、遊戲與標準模式，劇院類瞳孔能夠改善過曝的影像以及維持對比與細節間的平衡，而遊戲類瞳孔能夠在對比與細節之間取得平衡，讓玩家獲得更多螢幕中暗處的細節。
 
BenQ強調，礙於機體空間和成本考量，一般顯示器的喇叭只有出聲功能，但BenQ整合集團技術，首次將音響的概念和電腦螢幕結合，讓EW3280U內建treVolo級2.1聲道喇叭，藉由「雙磁雙驅」工法，使聲音共振後的低音音域更加廣泛，與「多點懸吊」結構，抵消聲音所產生的震動，不但解決螢幕晃動的問題，同時也能夠帶來的更清晰立體的高音。 

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