學音樂的孩子眼睛也要保護　BenQ推出全球第一盞「智能鋼琴燈」

▲BenQ推出全球第一盞「智能鋼琴燈」。（圖／BenQ提供）

記者姚惠茹／台北報導

BenQ推出全球第一盞智能鋼琴燈PianoLight，主要是現在的小孩初次接觸鋼琴的時間越來越早，但是長時間的鋼琴學習容易對眼睛造成影響，其中環境光源的不足，更是會造成孩子在觀看琴譜時的眼睛負擔，因此BenQ這款「智能鋼琴燈」就能照亮琴譜以及88根琴鍵，保護孩子眼睛。



BenQ表示，目前市面上並未有任何一款專為鋼琴設計的照明燈具，但是BenQ觀察到孩子學彈琴時的照明需求，特別是要能同時照亮琴譜以及88根琴鍵，讓孩子的眼睛在每個能看到的鋼琴介面都能擁有近乎一致的亮度，甚至在放置時，不能產生任何共振效果的雜音。

▲BenQ推出全球第一盞「智能鋼琴燈」。（圖／BenQ提供）



BenQ表示，團隊花費超過一年的時間，投入大量的人力及時間，經過50,000次的耐久測試，運用極致的工藝質感，搭配鋼琴低調黑，以及節拍器型態做為發想，創造PianoLight智能鋼琴燈，目的就是為了守護孩子的雙眼。

外觀方面，「智能鋼琴燈」以實木背柱支撐，將底座凹槽設計搭配橡膠防滑緩衝墊，跨越鋼琴上的音箱絞鍊，以剛好的配重及獨家的緩衝墊，巧妙避免共振雜音，加長的燈頭設計，能夠充分照亮88根琴鍵，並透過獨家的光學設計，讓琴譜的每個角落亮度近乎一致。

規格方面，「智能鋼琴燈」的光源總類採用冷暖雙色，演色性>95，照度在琴鍵中央800Lux，至於距離琴鍵70公分處的琴譜中央為1000Lux，可調色溫在2700K～5000K之間，可以隨時調整燈光顏色，並內建環境光感應器，自動補足所需要的光線，建議售價為6,290元。

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