不爽汽車水花濺濕褲子　騎士回擊「噴一口紅汁」1萬元飛了

記者黃翊婷／綜合報導

高雄薛姓男子去年12月20日晚間7時30分左右騎車出門，因為不滿吳姓男子駕駛的汽車濺起路面積水，害他的褲子被噴濕，一氣之下趁對方降下車窗時吐了一口檳榔汁，結果因此挨告，日前被橋頭地院法官依公然侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。

▲汽機車行駛過積水路面，難免會濺起水花。（示意圖／記者林敬旻攝，與本文當事人無關）

判決書中提到，薛男去年12月20日晚間7時30分騎車行經高雄某路段，吳男駕駛的車輛剛好從旁邊經過，沒想到車子壓過路面積水，濺起的水花噴濕他的褲子，一氣之下便追了上去，並拍打車窗示意對方停車。

吳男當時沒有多想，停車之後馬上降下車窗，下一秒卻遭薛男朝車內猛吐一口檳榔汁，連同車的乘客也遭殃。然而，薛男吐這一口檳榔汁雖然當場洩了憤，卻也害自己吃上妨害名譽的官司，檢方認為他的行為涉及公然侮辱，足以貶損吳男及乘客的社會人格評價。

橋頭地院法官認為，薛男有肇事逃逸、竊盜、毀損、恐嚇等多項前科，素行欠佳，這次僅因為褲子被汽車濺起的水花噴濕，就朝他人吐檳榔汁，顯然欠缺尊重他人人格法益的觀念，行為實有不該，考量到他月薪約2萬7000元至3萬2000元，經濟狀況普通，只是偶爾需要寄錢給父親，不用扶養家人，加上事發至今仍未與2名受害人達成和解或賠償，最終依公然侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。