闆娘隨口問「蝌蚪」　入珠男拉她到廁所：我的有眼睛...代價出爐

▲高雄一男子酒後聽到女老闆問他衣服上為何有「蝌蚪」文字刺繡，就控制不住自己，想強拉她到廁所「看更多的蝌蚪」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一女子小芬(化名)經營卡拉OK店，因深夜時和唯一的男客人阿漢(化名)一起在門外抽菸閒聊，剛好看到他衣服上繡有「蝌蚪」字樣，隨口問了句「公司叫蝌蚪嗎」，想不到阿漢聽了獸性大發，回說「我的蝌蚪還有長眼睛」，要強拉她到廁所「看更多的蝌蚪」，並摸胸、吻頸，猥褻得逞，經小芬奮力掙扎，逃脫奔往廚房找其他員工才得救，事後小芬報警，經橋頭地院審理，依強制猥褻罪，處阿漢8月徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，阿漢於2020年到卡拉OK店消費，到了深夜11點，和店老闆小芬一同到門外抽菸，因小芬看到他身穿藍色襯衫工作服，胸口口袋處繡有「蝌蚪」2字，隨口問他公司叫「蝌蚪」嗎，阿漢卻突然色心大起，強行將小芬拉往廁所，說要帶她「看更多的蝌蚪」，小芬抗拒喊「不要這樣、我會翻臉」，一度用手扳住桌子抵抗，但仍被拖向廁所，小芬又奮力用腳卡住廁所門檻不願進去，但阿漢仍從背後緊抱小芬，摸胸又強吻臉頰、脖子，猥褻得逞，最後小芬趁隙脫身，跑到廚房向員工求救，過程中小芬右手背、左上手臂都被抓傷，事後她報警處理。

全案審理時，阿漢辯稱，那天小芬看到他衣服上的刺繡字樣，問「蝌蚪」是否真的是他的綽號 ，他當時喝了酒，半開玩笑的說「我的蝌蚪還有長眼睛」，就是有入珠，小芬就說她要看一下，所以他拉她的手走了大約6公尺，後來小芬說「不要再玩了，再玩就要翻臉了」，他就把手放開了。

不過法官勘驗現場監視器畫面和員工證詞，認為阿漢藉小芬問他「蝌蚪」刺繡一事，唐突的表達性需求，雖遭拒絕，仍強拉她往廁所猥褻，依強制猥褻罪，處阿漢8月徒刑，全案還可上訴。