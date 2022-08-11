　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市文化推手！蔡炳坤病倒辦公室解散　無法參加北藝開幕「柯文哲也哽咽」

▲台北市副市長蔡炳坤視察銘傳國小BNT疫苗接種作業。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤7月11日與台北市長柯文哲一同和台中市議會餐敘時，因為腦中風緊急送醫，手術後送加護病房至今尚未出院。蔡炳坤管轄的局處分工，目前由其他副市長和台北市政府秘書長陳志銘代理，據了解，蔡炳坤辦公室已悄悄解散，部分人士搬到秘書處；身兼民眾黨中央黨員身份的蔡炳坤，黨中央目前仍抱持尊重，保留其身份。

今年62歲的蔡炳坤，過去曾擔任國立台中一中校長、建中校長，並於前台中市長胡志強任內擔任副市長，2019年加入柯市府後，主管文化、教育相關局處，包括文化局、教育局、觀傳局、體育局、勞動局等。

或許是教育工作者出身，相較於曾任台大醫生的台北市長柯文哲、擔任20幾年台北市議員的台北市副市長黃珊珊，蔡炳坤個性較為隨和，並且願意放下身份，主動與媒體記者聊天、說明府內政策，可說幾乎是「有問必答」等級，甚至願意留下非公務機的手機號碼、LINE等聯絡方式，提供給媒體「有問題隨時解說」。

▲台北市副市長蔡炳坤導覽台北表演藝術中心。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長蔡炳坤導覽台北表演藝術中心。（資料圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，蔡炳坤也會不定期邀約媒體到辦公室說明政策，包括大巨蛋爭議、當時準備進入3月試營運的北藝等，一談幾乎就是2小時以上，得知媒體有拍攝北藝需求後，也立刻安排行程到現場導覽。蔡炳坤關心北藝的程度，連台北市長柯文哲日前於北藝開幕時都哽咽地說，「如果他（蔡炳坤）今天可以來，他應該會很高興。」

柯文哲任期倒數之際，蔡炳坤主要工作放在「無圍牆博物館」等藝文活動，2021年新冠肺炎疫情爆發期間，支援新冠疫苗預約系統等工作；當中央尚未製作1922疫苗預約平台時，台北市政府率先做出網路版預約系統，剛上線第一天就有部分缺失，包括無法取消等狀況，而蔡炳坤從外界、媒體得知系統缺失後，也馬上選擇接受錯誤，要求府內改進檢討。

還原蔡炳坤7月11日病發當天，下午與柯文哲一同前往弔唁前日本首相安倍晉三，因為曾在台中市擔任副市長，所以受邀出席和台中市議會的餐敘。據了解，柯文哲、蔡炳坤於餐敘會場時，因為當時文化部長李永得批評台博館土地問題，府內決議要發新聞稿澄清，並由7月8日與文化部開過會的蔡炳坤說明原委。

▲▼ 蔡炳坤與柯文哲參加餐敘，突腦中風送醫急救 。（圖／民眾提供）

▲柯文哲、蔡炳坤一同與台中市議會餐敘，因腦中風而倒下。（圖／民眾提供）

但當蔡炳坤說明完畢後，約莫不到一小時便出現腦中風等狀況，儘管當時坐在旁邊的柯文哲已替他緊急處理、送至聯合醫院仁愛院區，不過因腦出血狀況嚴重，一度傳出命危消息，歷經約2小時手術後轉至加護病房觀察，採用「鎮靜療法」無痛入睡。

蔡炳坤病倒後的首次市政總質詢，台北市議員們難得沒有杯葛抗議，甚至在臉書發文祈福；新黨總召潘懷宗更是代表黨團送上卡片，跨黨派祈禱蔡炳坤早日康復。

發生意外後隔天，台北市政府上午便於晨會討論分工，出席活動長官幾乎由柯文哲、黃珊珊代理，而業務部分則交給台北市政府秘書長陳志銘和副秘書長等人分工。據了解，儘管蔡炳坤副市長辦公室已於日前悄悄關閉，辦公室內部已有做整理，部分人員回歸底下局處，另一部分則轉至秘書處協助相關業務。

▲▼台北市長柯文哲赴仁愛醫院關心台北市副市長蔡炳坤就醫情形。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲赴仁愛醫院關心台北市副市長蔡炳坤就醫情形。（圖／記者袁茵攝）

但因蔡炳坤家屬需求，須保護蔡炳坤隱私，台北市政府自7月12日由聯醫醫療小組對外說明狀況後，包括「失言王」柯文哲都一改態度，不再對外公布蔡炳坤最新狀況，連議會委員會有議員詢問、關心時，府內公務人員都不願透露太多。

而蔡炳坤除了台北市副市長身份外，去年由身兼民眾黨主席的柯文哲提名推薦，當選民眾黨中央委員，預計今年12月將進行改選。黨內人士表示，由於黨內開會僅會列出席人員，未出席人員便不會註明，所以並無請假問題；蔡炳坤是因病造成，黨內也不可能臨時進行中央委員改選或遞補，所以照原本規劃，12月進行第二屆黨主席及黨員代表選舉。

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
新竹女大生被教授硬來！　換5姿勢「進不去」DIY噴她肚
快訊／午後雷陣雨來襲　3縣市大雨特報
口罩令不鬆綁！　羅一鈞提醒「4種NG戴法」
快訊／EVERGLOW成員出國前昏倒！　公司：健康惡化
下波疫情要來了！　羅一鈞：像颱風來要做防颱準備
鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！老公陽台抽菸看10年　她氣炸
快訊／4縣市超過2000例！　各縣市確診分佈曝
快訊／3歲男童「染疫併發腦炎」　送醫隔天死亡
快訊／今增44例死亡！本土+22650、境外+259
愛河「小企鵝」躺平了！　網笑翻「命案現場」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被酸當黨主席　王浩宇不忍了：我的發言是多數民進黨支持者想法

不接受夏立言訪陸　民進黨團問國民黨：不見官員怎解決台商問題？

蔡其昌開微博還說訪陸「該去就去」　國民黨自嘲：綠能你不能

全球51國、470位議員為台發聲　譴責中共軍演、升高區域情勢

經濟部砸2億推廣農漁產布局全球　蘇貞昌：不會讓農漁民、業者吃虧

巴拉圭駐台大使見蔡英文　大讚「捍衛國家未來人民展現無比勇氣」

蔡炳坤病倒辦公室解散　無法參加北藝開幕「柯文哲也哽咽」

籲侯友宜改變國民黨　她酸：林佳龍改變勇氣發揮在改選新北

挺林智堅「已經跨越紅線」　他喊話蔡英文：別破壞台灣良善價值

行政院組「柬埔寨救援小組」　羅秉成籲國人：互相提醒、柔性勸阻

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

女兒教拍抖音攝影運鏡 爸爸被嫌惱羞喊：恰北北

被酸當黨主席　王浩宇不忍了：我的發言是多數民進黨支持者想法

不接受夏立言訪陸　民進黨團問國民黨：不見官員怎解決台商問題？

蔡其昌開微博還說訪陸「該去就去」　國民黨自嘲：綠能你不能

全球51國、470位議員為台發聲　譴責中共軍演、升高區域情勢

經濟部砸2億推廣農漁產布局全球　蘇貞昌：不會讓農漁民、業者吃虧

巴拉圭駐台大使見蔡英文　大讚「捍衛國家未來人民展現無比勇氣」

蔡炳坤病倒辦公室解散　無法參加北藝開幕「柯文哲也哽咽」

籲侯友宜改變國民黨　她酸：林佳龍改變勇氣發揮在改選新北

挺林智堅「已經跨越紅線」　他喊話蔡英文：別破壞台灣良善價值

行政院組「柬埔寨救援小組」　羅秉成籲國人：互相提醒、柔性勸阻

《靈魂行者》第二季改版來襲！剪刀娘登場　製作人回應服務問題

謝金河：中共軍演霸凌台灣　地緣政治角力核心全在半導體

梁赫群羞曝「夫妻房事」暗號　沈玉琳笑噴：A片看太多

Disney+年底漲價！　不看廣告還要多收90元

工研院深耕度量衡35年　賴清德曝：提升量測技術刻不容緩

暑假養豬場實習墜3m深廢水命危　高中生媽悲求集氣幫度難關

嘉藥國考提捷報　張仲翔獲消防高考榜首

金峰鄉歷坵文健站今揭牌　全鄉設站涵蓋率達100%

周子瑜拉下外套大露香肩　加碼秀美腿當「帶貨王」

被酸當黨主席　王浩宇不忍了：我的發言是多數民進黨支持者想法

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

政治熱門新聞

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

李眉蓁論文門3天就道歉　還重讀碩士！網佩服

被嗆開除黨籍！　高嘉瑜正面開砲了

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

民進黨2大咖群組開嗆！　真實身分曝光

48%民眾贊同「換堅」！台大判定抄襲重創　林智堅好感度跌落谷底

快訊／突破封鎖！陸禁台灣食品　經濟部砸2億全球促銷

林智堅「台大是我畢生的夢想」　9年前PO文被挖出狂酸

抄襲丟碩士重讀回來　李眉蓁勸林智堅面對

蔡英文臉書挺林智堅！　民進黨民代「0人到場支援」

女主持人嗆民進黨「黑道」：讓王浩宇當主席

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

快訊／馬英九對上蔡英文！　力挺台大「誠信是從政者一致的標準」

林智堅論文遭高規格處理！王丹酸台大政治化

更多熱門

相關新聞

打破北市房價全面7位數迷思　入門磚4區被看好

打破北市房價全面7位數迷思　入門磚4區被看好

北市房價寸土寸金，近期新建案每坪平均單價已突破百萬元，讓不少學者吃驚。不過，據《住展》雜誌統計，北市12個行政區1至7月新建案平均開價，還有萬華、北投、內湖與文山等4個行政區低於每坪百萬元。

速食店竊案！黑衣男摸走小皮包快閃

速食店竊案！黑衣男摸走小皮包快閃

蔡英文下令挺堅　黃珊珊酸：像幫派

蔡英文下令挺堅　黃珊珊酸：像幫派

黃珊珊嗆不要整天講別人　陳時中：我在講道路沒有在講她

黃珊珊嗆不要整天講別人　陳時中：我在講道路沒有在講她

蔣萬安酸是派系傀儡　陳時中回擊：沒水準！

蔣萬安酸是派系傀儡　陳時中回擊：沒水準！

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔡炳坤

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

Netflix被擠下！　全球最大串流平台換人當

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

眾量級交往7年「現蹤戶政事務所」！

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

更多

最夯影音

更多
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面