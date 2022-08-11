蔡炳坤病倒辦公室解散　無法參加北藝開幕「柯文哲也哽咽」

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤7月11日與台北市長柯文哲一同和台中市議會餐敘時，因為腦中風緊急送醫，手術後送加護病房至今尚未出院。蔡炳坤管轄的局處分工，目前由其他副市長和台北市政府秘書長陳志銘代理，據了解，蔡炳坤辦公室已悄悄解散，部分人士搬到秘書處；身兼民眾黨中央黨員身份的蔡炳坤，黨中央目前仍抱持尊重，保留其身份。

今年62歲的蔡炳坤，過去曾擔任國立台中一中校長、建中校長，並於前台中市長胡志強任內擔任副市長，2019年加入柯市府後，主管文化、教育相關局處，包括文化局、教育局、觀傳局、體育局、勞動局等。

或許是教育工作者出身，相較於曾任台大醫生的台北市長柯文哲、擔任20幾年台北市議員的台北市副市長黃珊珊，蔡炳坤個性較為隨和，並且願意放下身份，主動與媒體記者聊天、說明府內政策，可說幾乎是「有問必答」等級，甚至願意留下非公務機的手機號碼、LINE等聯絡方式，提供給媒體「有問題隨時解說」。

▲台北市副市長蔡炳坤導覽台北表演藝術中心。（資料圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，蔡炳坤也會不定期邀約媒體到辦公室說明政策，包括大巨蛋爭議、當時準備進入3月試營運的北藝等，一談幾乎就是2小時以上，得知媒體有拍攝北藝需求後，也立刻安排行程到現場導覽。蔡炳坤關心北藝的程度，連台北市長柯文哲日前於北藝開幕時都哽咽地說，「如果他（蔡炳坤）今天可以來，他應該會很高興。」

柯文哲任期倒數之際，蔡炳坤主要工作放在「無圍牆博物館」等藝文活動，2021年新冠肺炎疫情爆發期間，支援新冠疫苗預約系統等工作；當中央尚未製作1922疫苗預約平台時，台北市政府率先做出網路版預約系統，剛上線第一天就有部分缺失，包括無法取消等狀況，而蔡炳坤從外界、媒體得知系統缺失後，也馬上選擇接受錯誤，要求府內改進檢討。

還原蔡炳坤7月11日病發當天，下午與柯文哲一同前往弔唁前日本首相安倍晉三，因為曾在台中市擔任副市長，所以受邀出席和台中市議會的餐敘。據了解，柯文哲、蔡炳坤於餐敘會場時，因為當時文化部長李永得批評台博館土地問題，府內決議要發新聞稿澄清，並由7月8日與文化部開過會的蔡炳坤說明原委。

▲柯文哲、蔡炳坤一同與台中市議會餐敘，因腦中風而倒下。（圖／民眾提供）

但當蔡炳坤說明完畢後，約莫不到一小時便出現腦中風等狀況，儘管當時坐在旁邊的柯文哲已替他緊急處理、送至聯合醫院仁愛院區，不過因腦出血狀況嚴重，一度傳出命危消息，歷經約2小時手術後轉至加護病房觀察，採用「鎮靜療法」無痛入睡。

蔡炳坤病倒後的首次市政總質詢，台北市議員們難得沒有杯葛抗議，甚至在臉書發文祈福；新黨總召潘懷宗更是代表黨團送上卡片，跨黨派祈禱蔡炳坤早日康復。

發生意外後隔天，台北市政府上午便於晨會討論分工，出席活動長官幾乎由柯文哲、黃珊珊代理，而業務部分則交給台北市政府秘書長陳志銘和副秘書長等人分工。據了解，儘管蔡炳坤副市長辦公室已於日前悄悄關閉，辦公室內部已有做整理，部分人員回歸底下局處，另一部分則轉至秘書處協助相關業務。

▲台北市長柯文哲赴仁愛醫院關心台北市副市長蔡炳坤就醫情形。（圖／記者袁茵攝）

但因蔡炳坤家屬需求，須保護蔡炳坤隱私，台北市政府自7月12日由聯醫醫療小組對外說明狀況後，包括「失言王」柯文哲都一改態度，不再對外公布蔡炳坤最新狀況，連議會委員會有議員詢問、關心時，府內公務人員都不願透露太多。

而蔡炳坤除了台北市副市長身份外，去年由身兼民眾黨主席的柯文哲提名推薦，當選民眾黨中央委員，預計今年12月將進行改選。黨內人士表示，由於黨內開會僅會列出席人員，未出席人員便不會註明，所以並無請假問題；蔡炳坤是因病造成，黨內也不可能臨時進行中央委員改選或遞補，所以照原本規劃，12月進行第二屆黨主席及黨員代表選舉。